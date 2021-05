Germán Paoloski y Christian Martin protagonizaron un tenso cruce en vivo

Sucedió luego de que el conductor del programa demorara la salida del corresponsal argentino en Reino Unido, que se mostró muy enojado por la situación : “No lo saquemos más al aire”.



Germán Paoloski y Christian Martin protagonizaron este lunes un tenso cruce durante el noticiero de Sportscenter de ESPN, luego de que el exjugador de rugby devenido a periodista deportivo se enojara porque lo hicieron esperar mucho tiempo para su salida al aire.

Martin mostró un nuevo mural que le hicieron a Sergio Agüero en Manchester y Paoloski lo despidió con total naturalidad desde el piso. Sin embargo, la respuesta que llegó del otro lado lo descolocó.

“Un abrazo. Ahora vamos a ver parte de la nota que pudiste hacer ayer con el Kun y, como siempre, gracias por estos minutos”, señaló el conductor del programa, a lo que el corresponsal respondió: “Y por la paciencia de escuchar el debate interminable”.

“A López no le cae bien Bielsa, es una cosa insólita”, bromeó Paoloski para restar dramatismo al momento. Sin embargo, Christian Martin subió la apuesta. “No, López no. Te cantaban por cucaracha que yo estaba esperando. A mí, no”, dijo con un tono más elevado.

Finalmente, Germán Paoloski cerró la discusión. “Si no querés salir, no salgas Chris. Yo no te quiero obligar. Pero no podemos hacer lo que vos querés todo el tiempo, es un programa de televisión”. Una vez que cortó la comunicación, remarcó: “Me gusta el compañerismo que hay al aire. No lo saquemos más al aire a Christian Martin. Hagamos eso, más fácil”.