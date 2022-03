Gerardo Romano: “He sido cornudo pero no he cuerneado”

El actor visitó el living de Flor de la V y en ese contexto se permitió jugar con el tópico propuesto por la conductora que se refería a las infidelidades, ya sea en el tamiz de ser víctimas o autores de un engaño amoroso a una pareja. Mirá el video.

El actor causó una conmoción al revelar sus vivencias en ese tipo de situaciones de la privacidad y narró: “He sido cornudo, pero no he corneado. Supongo, es una presunción, no tengo datos”.

Ante la inquietud de Flor sobre por qué posee la seguridad que cayó en manos de una traición, Gerardo profundizó: “Porque es antinatural la exclusividad sexual, no tener interacciones en una sociedad”.

Al igual que una inmensa mayoría, de la V intentó indagar en la extraña confirmnación sobre que siempre fue fiel, así Romano clarificó: “No he corneado, porque no me he comprometido a tener una relación de ese tipo”. Con esas palabras dejó asentado que en general sus vínculos transitan por un acuerdo de libertad, lejos de la convenciones más normales.

Y para terminar, el artista reconoció que no utiliza Instagram como plataforma para conectarse con mujeres. “No me da el tiempo, ni la energía, ni el deseo”, sostuvo.