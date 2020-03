Gerardo Morales: “Si no cerramos Jujuy vamos a tener la misma curva que está teniendo Buenos Aires”

El gobernador jujeño se refirió a la situación que se vive por el coronavirus en Buenos Aires y pidió a los medios que no filtren sus declaraciones. Mirá el video.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, realizó una serie de declaraciones en torno a la cuarentena obligatoria decretada en Argentina. El dirigente advirtió que en Buenos Aires “van a explotar” los contagios de coronavirus en los próximos días y aseguró que cerrará las fronteras de Jujuy. “Pido que no lo repitan en otros medios nacionales”, reclamó. Además consideró que los que viajaron al exterior “tienen plata para pagarse la habitación del hotel” en Buenos Aires.

Por medio de una conferencia de prensa, el gobernador aseguró que va a cerrar las fronteras para los jujeños, en contra de lo dispuesto por el Gobierno nacional. “Tengo 700 pedidos en la dirección de transporte pero no van a venir. Vayan viendo donde los tienen”, manifestó. Además reclamó a los medios locales que no filtren sus declaraciones a los medios de Buenos Aires.

El dirigente cuestionó la situación que se vive en Buenos Aires y advirtió que la curva de contagios va a ascender en los próximos días. “Pido que a esto no lo repitan en otros medios nacionales. Estamos hablando acá en Jujuy. Por favor, a todos los medios que están tomando. Pero va a explotar La Capital y el conurbano. Va a ser tremendo. Y no sé si se va a levantar la cuarentena”, señaló.

Respecto a los argentinos que se encuentran varados en el exterior, Morales aseguró que los que sean de Jujuy deben quedarse en Buenos Aires mientras dure el aislamiento. “Los que lleguen a Ezeiza se van a quedar allá, vamos a conseguir un hotel. Obviamente si se han ido al exterior van a tener la plata para pagarse la habitación del hotel durante la cuarentena. Pero no van a venir a Jujuy”, señaló.

“Hay padres que recién están reaccionando. No traigo más gente de Buenos Aires. Estamos viendo con la Casa de Jujuy que hagan cuarentena en Buenos Aires. Porque el tema es que no podemos traer gente ni personas de las zonas donde va a reventar la situación”, manifestó. “Si no cerramos Jujuy vamos a tener la misma curva de Italia y la que está teniendo la provincia y la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.