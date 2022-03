Gerardo Morales: “No quisiera que Macri vuelva a ser Presidente”

El presidente de la UCR se mostró a favor de la postura de la oposición con respecto al acuerdo con el FMI y le pidió al “ala dura” del partido “bajar un cambio”. Apoyo a Sergio Massa y rechazo a Macri.

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, apuntó contra “los halcones” del PRO y dijo que en el último tiempo “lo único que hicieron” fue hacerle “cometer errores a Juntos por el Cambio”, y destacó el “rol central” que tiene dentro del oficialismo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“Es una de las pocas veces en los últimos tiempos, después de la elección, que Juntos por el Cambio actúa con inteligencia, sin arrebatos, y fija una posición sensata, que termina visibilizando la fractura del Gobierno. Ahora, Cristina (Kirchner) tiene un problema. Como vicepresidenta, no puede dejar de actuar institucionalmente y apoyar la media sanción que salió de Diputados”, opinó Morales sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los “arrebatos de los ‘halcones’”, consideró, “lo único que han hecho en el último tiempo es hacernos cometer errores, como cuando los bloques de PRO se retiraron del recinto”, dijo en una entrevista con La Nación.

“Desde diciembre vengo planteando que nos teníamos que sentar a dialogar porque nosotros habíamos tomado el préstamo, más allá de que Cristina nos había dejado 240 mil millones de dólares de deuda y de la que generó Fernández. Y durante este tiempo “los halcones” me dieron para que tenga”, remarcó.

En ese sentido, agregó: “Ahora, resulta que terminó ganando el diálogo, la sensatez y la responsabilidad sobre un tema importante. Me parece que el ala dura de PRO tiene que reflexionar sobre las acciones de arrebato, como cuando se retiraron del recinto en la apertura de sesiones”, insistió.

Fuertemente criticado por el ala dura del PRO por sus acercamientos al Gobierno, Morales, que ratificó que quiere ser el precandidato presidencial de la UCR en 2023, invitó a ese sector del partido a “bajar un cambio y tomarse un té de tilo o de coca”.

En ese contexto, dijo que comparte lo expresado por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, respecto a que algunos legisladores y dirigentes del PRO “creían que cuanto peor, mejor, así explotaba todo”. Y agregó: “Incluso varios pensaban que el Gobierno se quedó corto con el ajuste que está planteado en el acuerdo”.

Sergio Massa “apuesta a que le vaya bien al país”, dijo Morales

En relación a la interna en el oficialismo, el gobernador de Jujuy dijo que “hay sectores responsables dentro del Gobierno” y mencionó a Sergio Massa, “que apuesta a que le vaya bien al país, pero los irracionales tironean”.

“Massa tuvo un rol central, porque ha sido el articulador del diálogo y es, inclusive, el que propuso el 80% del texto de la ley”, lo elogió.

Desde su visión, en el Gobierno de Alberto Fernández “no deben entrar en el juego de Máximo y Cristina, que no ha dicho nada en particular de la ley y lo único que hace es cuestionar el tema de la deuda con el FMI”.

Morales: “No quisiera que Macri vuelva a ser Presidente”.

Sobre la posibilidad de que Mauricio Macri se presente por un segundo mandato en 2023, destacó que conserva un liderazgo importante dentro del PRO aunque confesó que “no quisiera que vuelva a ser presidente”.

“Me parece que tiene el liderazgo. Veo que algunos dirigentes de Pro, encumbrados, respetan las cosas que él dice. No creo que haya recuperado centralidad, porque ya tiene un lugar. Ha sido presidente y, por eso, tiene un peso propio, que es importante en el PRO y en Juntos por el Cambio”, planteó.

“No soy quien para decir si tiene chances o no. No quisiera que vuelva a ser presidente. Esa es mi opinión. Eso no le gusta a él y por eso se enoja conmigo. Yo digo lo que pienso y otros hablan por abajo”, opinó Morales.