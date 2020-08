Gerardo Morales le pegó a Macri: “Me llamó cuando estábamos bien, ahora que estamos cocinados, no me llamó”

El Gobernador de Jujuy y referente de Juntos por el Cambio se mostró en desacuerdo con las vacaciones del ex jefe de Estado en la Costa Azul

Mientras continúa el extendido descanso europeo de Mauricio Macri , en la alianza Juntos por el Cambio se incrementa el malestar y el cuestionamiento a la condición de conductor que busca mantener el expresidente. “No es el líder”, afirmó el senador por Formosa y titular del interbloque en la Cámara alta, Luis Naidenoff. En tanto, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales que la que define la dirección política de la alianza es la mesa de conducción donde está el radicalismo y los jefes de bloques parlamentarios.

Por ahora Macri intenta hacer como si no ocurriese nada y avanza en imponer una estrategia de mayor confrontación con el Gobierno nacional. Por caso, durante el encuentro por Zoom que mantuvo con la dirigencia de JxC, el expresidente dijo desde Saint-Tropez que “estamos (por la Argentina) en un estado de sitio. Este modelo de cuarentena sin salida de Alberto Fernández no va más. La economía va a explotar totalmente”, afirmó con una vehemencia del tipo Carrió y, sobre todo, de líder el grupo que gobernó entre 2015 y 2019.

Sin embargo, entre los dirigentes del radicalismo hay cada vez más un indisimulable malestar con Macri y sus directivas: “No hay un claro líder, el liderazgo no se compra ni se inventa, se construye con el tiempo”, dijo Luis Naidenoff cuando le preguntaron si el expresidente es el principal referente del espacio.

El formoseño es actualmente el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio del Senado y desde ese lugar avisó sobre la duda que existe sobre la continuidad de Macri al frente del JxC. “No hay un liderazgo unificado o que conduzca con una dirección unívoca a Juntos por el Cambio, ya habrá tiempo para discutir el liderazgo”, dijo Naidenoff pateando hacia adelante la definición que deberá servir no sólo para elaborar la estrategia que se aplicará como principal fuerza de oposición sino fundamentalmente con miras a las elecciones parlamentarias del próximo año. En ese sentido advirtió que el frente opositor que integra “tiene una representación de fuertes liderazgos, que expresan el pensamiento de la sociedad”.

Pero el formoseño no profundizó más sobre lo que piensa de la actitud de Macri y la estrategia que prioriza con respecto al gobierno. Naidenoff se suma cuando hay que criticar a Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, en la entrevista radial que concedió dijo que “Alberto no es líder, la líder es Cristina Kirchner. No hay que subestimar la inteligencia de la gente, Alberto es el elegido para un gobierno de transición”, indicó.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también fue consultado sobre la condición de Macri sobre quien prefirió mostrarse algo más cauteloso: “Mejor me callo; no me gustan algunas actitudes”, dijo al ser consultado por el viaje del exmandatario a Francia en una entrevista radial. Ante una pregunta sobre el liderazgo de Juntos por el Cambio, el gobernador jujeño negó que hoy Macri ocupe ese rol preponderante.

“Es el expresidente, pero hay una mesa y la UCR tiene su propia dinámica con líderes como Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff, que son los que están comandando los bloques y el partido”, enfatizó el jujeño. Para Morales, el papel de la oposición en la actualidad es “colaborar” en la lucha contra la pandemia de coronavirus, y criticó que, “en la situación más compleja, teníamos gente de la oposición que tiraba más leña al fuego”. Dirigentes como Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Miguel Ángel Pichetto suelen manifestarse en contra del manejo del gobierno nacional sobre la pandemia.

“Hay que acompañar estos difíciles momentos y tener siempre diálogo”, dijo por su parte Morales y consideró que “habrá que convivir con el virus” durante varios meses.

La grave situación sanitaria y social en Jujuy

La provincia de Jujuy pasó de tener una situación controlada al colapso sanitario y social. En poco tiempo, el sistema entró en un escenario complejo. El propio Morales advirtió sobre la situación de ocupación de camas, que llegó al 93 %.

El domingo, la provincia alcanzó el récord de contagios en un día, al llegar a los 245 casos. Dentro de ese número, 69 corresponden a la empresa Ledesma. En medio de este diagnóstico, el gobernador radical anunció más flexibilizaciones en distintas actividades.

La titular de la organización barrial Tupac Amaru, Milagro Sala, alertó sobre la situación que transita la provincia: “Estamos en Jujuy desamparados ante la pandemia” . Asimismo, pidió “ayuda a las autoridades nacionales” frente a la grave situación que atraviesa Jujuy, donde las familias de las víctimas fatales cavan las propias tumbas.

“Los médicos y los enfermeros son los que van al frente para enfrentar la pandemia, pero sin embargo hoy están solos, no están siendo cuidados”, agregó la dirigente, quien también hizo hincapié en la situación social: “Los comedores y merenderos están sin alimentos. Pedimos por favor que alguien haga algo urgente por el pueblo de Jujuy frente a esta grave situación social”.