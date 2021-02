Gerardo Morales: “El radicalismo ´no será el patio trasero` de Juntos por el Cambio”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que el expresidente Mauricio Macri “no es el líder” de la Unión Cívica Radical (UCR) y afirmó que ese espacio tendrá “candidato propio” y “no será patio trasero” de la coalición opositora, con miras a las elecciones presidenciales del 2023.

“Mauricio no es líder de mi partido”, respondió Morales al ser consultado en Radio La Red sobre el posicionamiento del expresidente dentro de Juntos por el Cambio con vistas al 2023.

“Si queremos volver a gobernar en el 2023 tenemos que plantar un Juntos por el Cambio serio” y “el radicalismo no va a ser furgón de cola de nada, va a tener candidato a Presidente, va a disputar todos los espacio en Juntos por el Cambio, no vamos a dejar que el PRO nos camine el patrio trasero del partido”, dijo Morales.

“Nosotros no tenemos jefes”, aseguró en referencia a la UCR y recordó que existe “un Presidente que es Alfredo Cornejo, y están los presidentes de los bloques”.

“Ahí está la conducción de la UCR y, en ese marco, nos sentaremos con la convicción de fortalecer Juntos por el Cambio, pero para que sea un proyecto serio, que no sea tirabomba solamente, una cosa donde planteemos un proyecto la gente vea que si llegamos al Gobierno no vamos a hacer las macanas que hicimos”, calificó.

Por otra parte, consultado sobre una eventual suspensión de las PASO por la pandemia, Morales explicó que, “conceptualmente”, está “en contra de las primarias”.

“A mí no me parece que hagamos elecciones, yo no he definido cronograma en Jujuy y no se puede hacer cuando estamos con un problema serio de luchar contra la muerte”, dijo por la pandemia.

El gobernador agregó que “en Juntos por el Cambio vamos a acatar lo que resuelvan pero hay que tener mucho cuidado con eso, en ese tema de la agenda, yo creo que el Gobierno tiene razón”.

Finalmente, consultado sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme una condena contra Milagro Sala por amenazas, Morales analizó que “confirma que en Jujuy no ha habido manipulación de la Justicia sino que hubo hechos concretos”.