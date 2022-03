Gerardo Morales defendió a Facundo Manes de los ataques del PRO

El gobernador de Jujuy salió a bancar al neurocientífico que fue agraviado por un senador macrista al que le pidió que “se rectifique”. Sin embargo, un diputado del PRO lo cruzó: “Seamos serios”.

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, se solidarizó este miércoles 2 de marzo con el diputado radical Facundo Manes por el agravio que recibió de parte del senador del PRO, Ignacio Torres, quien dijo que el neurocirujano “habla mucho del cerebro pero lo usa poco”.

El exabrupto del senador macrista tuvo como móvil las críticas que Manes expresó por la retirada del bloque completo del PRO durante la Asamblea Legislativa, en medio del discurso del presidente Alberto Fernández.

Ante la agresión de Sánchez, Morales salió a a respaldar a Manes y le exigió al chubutense del PRO que “se rectifique”.

“La construcción de una Argentina mejor parte de la tolerancia y del diálogo. Los agravios contra @ManesF merecen un enérgico rechazo y no representan en absoluto los valores que nos definen en @juntoscambioar como un espacio plural. Le exijo, senador Torres, que se rectifique“, sostuvo el mandatario jujeño y titular del Comité Nacional de la UCR.

Pero la cosa no terminó ahí ya que en defensa de Torres apareció el diputado neuquino del PRO, Francisco Sánchez, quien le enrostró al gobernador radical una frase reciente que cayó muy mal en el partido amarillo, y en especial en el sector de “los halcones”.

Sánchez compartió la frase en la que Morales se jactaba de no estar preocupado por “los halcones” y decía que si “a muchos de ellos les das para manejar un auto de calesita y lo chocan”.

“Gobernador, seamos serios, antes de pretender exigir algo, recuerde sus recientes comentarios. Pasemos de tema que la Argentina no necesita dirigentes de cristal”, publicó en su cuenta de Twitter Sánchez, a modo de réplica y defensa de Torres.

Mario Negri también se solidarizado con Manes

Más temprano, el titular del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, también se había solidarizado con Manes.

“Querido @ManesF tenés mi respeto y de todo el bloque ante las lamentables descalificaciones que recibiste hoy de un senador de JxC. Como bien decís vos la intolerancia no es el camino para reconstruir el país. Las ofensas hablan de quien las hace no de quien las recibe. Abrazo”, escribió el cordobés.

Qué dijo Facundo Manes

“No va más la Argentina de una mitad contra la otra, la de intentar anular al otro. Ya probamos con la grieta y casi la mitad de los argentinos vive en la pobreza. Comencemos, al menos, por escuchar al otro si es que realmente pretendemos construir el rumbo para salir adelante”, manifestó Manes en su cuenta de Twitter, cuestionando el modus operandi del PRO, una estrategia de escape que estaba preparada de antemano y que tanto la UCR como la Coalición Cívica recibieron con desagrado.

“Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo. La Argentina del futuro será de los que nos quedamos”, agregó el radical bonaerense, una de las mayores revelaciones de las elecciones del año pasado por su buena performance en el distrito más grande del país.