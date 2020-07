Georgina Barbarossa renunció al Cantando 2020 por la incorporación de Moria Casán

La actriz no soportó que la diva desembarque en el programa conducido por Laurita Fernández y Ángel de Brito. Los detalles.

sí como sorprendió el surgimiento del Cantando 2020, cuyo lanzamiento se encuentra a toda marcha y próximo a estrenarse en la pantalla de El Trece, también llama la atención el escándalo que generó la inclusión de Moria Casán en el jurado del ciclo, debido a que pocos minutos después de su confirmación en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Georgina Barbarossa decidió renunciar a su participación del reality para no tener que cruzarse con ella.

Justamente en LAM, la diva había dicho que la actriz le produce “mala vibra”, pero que de todas formas iba a ser imparcial con ella a la hora de puntuarla. Sin embargo, y con motivo de una histórica enemistad que mantienen desde años, el solo saber que ella iba a ser parte del envío producido por Laflia fue suficiente para la dimisión de la artista.

Varios periodistas como Daniel Ambrosino y Ángel de Brito hicieron circular la versión de que Georgina renunció apenas se enteró que Moria iba a ser jurado, y la confirmación de la decisión llegó a través de la boca de Lourdes Sánchez en Hay que ver (El Nueve), quien habló con su pareja y productor del Cantando 2020, Pablo El Chato Prada.

“Ángel todavía no me lo podía confirmar. Me dijo ‘preguntale a tu marido’ y él lo confirmó”, reveló la bailarina en diálogo con José María Listorti en el programa de espectáculos. Según trascendió, Barbarossa fue contundente y se niega de manera rotunda a ser parte de un mismo trabajo con Casán.

La pelea entre ellas comenzó cuando la One dijo que Miguel “El Vasco” Lecuna, esposo de Georgina que falleció el 2 de noviembre de 2001 a raíz de un violento asalto al taxi en el que viajaba, era adicto y alcohólico. La viuda obviamente repudió esas declaraciones, y siempre dijo que nunca jamás la perdonaría; algo que se sigue manteniendo con el paso de los años y a pesar de un intento de acercamiento en 2017 y con su baja de hoy del formato producido por Marcelo Tinelli.

Por el momento, las figuras confirmadas que estarán en el programa conducido por De Brito y Laurita Fernández serán Adabel Guerrero, Sofi Morandi, Miguel Ángel Rodríguez, Ángela Leiva, Carmen Barbieri, Dan Breitman, Esmeralda Mitre, Floppy Tesouro, Flor Torrente, Gladys La Bomba Tucumana, Jey Mammón, Karina Jelinek, Lola Latorre, Lizardo Ponce, Melina Lezcano y Mariana Brey. Los integrantes del jurado serán Moria, Pepe Cibrián, Karina la princesita y falta que acepte Nacha Guevara.