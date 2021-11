Gasparini tras reunión con Kicillof: “Trabajar unidos en las cosas que faltan”

El intendente de Roque Pérez Juan Carlos “Chinchu” Gasparini participó de la reunión que encabezó el gobernador Kicillof y se refirió a los principales puntos tratados en el encuentro. Sobre la reelección de intendentes dijo que “el mandato lo tiene la gente”.

El intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, manifestó que la reunión que encabezó el gobernador Axel Kicillof con mandatarios del Frente de Todos “fue positiva” y reveló que “hablamos de todo un poco, del resultado electoral y del camino a 2023”. En ese sentido, destacó por La Mecha en Radio Provincia que se plantearon “trabajar unidos en las cosas que faltan”, aunque enfatizó que “se ve un mejoramiento en el trabajo y la producción”.

Si bien aclaró que el límite a la reelección de los jefes comunales no estuvo en la agenda del encuentro, Gasparini esgrimió su postura y aseguró que “cuando a uno lo reeligen es por algo. Si no te quieren no te reeligen y si no servís no te votan. Si haciendo un montón de cosas no te votan, te imaginas si tenés algún problema”. El mandatario agregó que “hoy no te vota nadie porque le des una casa, sino porque sos un buen tipo y te preocupas por la salud, educación, seguridad”.

Respecto del resultado en las legislativas, reconoció que “perdí por un margen importante pero no es la primera derrota que tengo. Acá se trabaja todos los días, no tenemos villas, hemos ayudado a la gente, estoy siempre en la calle, hemos vacunados a todos”, por lo que admitió que “no puedo entender el resultado debido a que venimos de un gobierno donde los servicios no se podían pagar y nosotros hemos dado un servicio completo”.