Garro recorrió las nuevas instalaciones de ‘Madexa’: “Seguiremos trabajando junto al sector productivo”

El intendente Julio Garro, visitó la nueva planta de ‘Madexa’ en Abasto, una empresa familiar que produce matrices para la extrusión de perfiles de aluminio y representa un eslabón fundamental en la cadena de valor de la industria de la construcción. El Jefe Comunal valoró “el crecimiento de la compañía familiar” y aseguró: “Seguiremos trabajando junto al sector productivo para que cada vez más vecinos tengan un empleo digno y de calidad”.

Junto al titular de la empresa, Diego Principi, y su padre y fundador de la misma, Luciano, Garro recorrió las nuevas instalaciones que la familia montó en calle 199 y 518 de Abasto para operar a partir de abril de 2020, proceso que debió demorarse hasta enero de este año debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus.

“Los comerciantes, los empresarios y los emprendedores son los sectores más afectados económicamente por la cuarentena; muchos de ellos tuvieron que cerrar sus negocios con la incertidumbre de no saber hasta cuándo iban a estar en esa situación”, expresó Garro, y agregó: “Por eso hoy me llena de alegría ver que empresas como Madexa tengan una nueva planta de trabajo, eso habla del sacrificio y del esfuerzo que hacen los platenses por salir adelante”.

Madexa es una empresa familiar fundada en 1998 que se dedica a la producción de matrices para la extrusión de perfiles de aluminio que dio sus primeros pasos en un local de la calle 40 e/ 23 y 24. Gracias al crecimiento de la actividad, mudó su fábrica a la calle 182 e/ 43 y 44 de Lisandro Olmos, donde funcionó hasta diciembre de 2020 y, el año pasado, inauguró su nueva planta en la localidad de Abasto.

Cabe destacar que Madexa fue una de las primeras empresas de la ciudad en realizar las gestiones y adaptar los protocolos para reabrir sus puertas el 11 de mayo de 2020, un proceso que significó un gran desafío teniendo en cuenta los requerimientos de la actividad productiva y la necesidad de la modalidad no presencial del personal.

“Hay casos como el de esta compañía familiar que nos demuestran la importancia de no bajar los brazos”, valoró el mandatario local, y remarcó: “Aunque el camino sea difícil, siempre hay una salida. Y esta empresa se adaptó al contexto, apostó a cuidar la salud de sus empleados y siguió adelante”.

En ese sentido, la compañía tiene dos núcleos: la planta de producción, donde se requirió de un esfuerzo significativo para adaptar los protocolos sanitarios al funcionamiento; y la oficina técnica, que se encarga de los diseños y los programas que alimentan a la planta y donde el trabajo remoto permitió operar sin mayores problemas.

“Desde hace años venimos trabajando codo a codo con el sector privado para desarrollar la ciudad y generar nuevos puestos de trabajo para los platenses; este 2021 y los años que vienen vamos a intensificar esa tarea para volver a hacer girar la rueda de la economía local”, expresó el intendente de la capital bonaerense, quien afirmó: “Nuestro compromiso es que cada vez más vecinos tengan un trabajo digno y de calidad, y seguiremos trabajando junto a las empresas platenses para lograrlo”.

Cabe destacar que también participó de la recorrida el Secretario de Producción de la Municipalidad, Rogelio Blesa.