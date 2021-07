García: “En dos meses podríamos tener inmunizada a la población”

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, destacó el plan de vacunación que lleva adelante la Provincia y aseguró que “la vacuna es la puerta de salida para acelerar la gestión”.

En ese sentido, añadió que “entendemos que con la fluidez de dosis que hay, entre las que han llegado y las que van a llegar, en dos meses tendríamos que tener inmunizada a la población”.

En declaraciones a Arriba Provincia por Radio Provincia explicó que “para frenar una nueva ola de contagio la única arma que hay, en el mundo, es la vacuna” y añadió que “los mejores anuncios que hace el gobernador, Axel Kicillof, son cuando habilita la vacuna libre”. Destacó que esta medida alcanza a quienes “no se inscribieron porque no tenían el dispositivo o por que la conectividad no es buena, o perdieron el turno porque no lo vieron a tiempo,” o incluso “porque también causó un grave daño la campaña anti vacunas, y, a mucha gente, le generó miedo y confusión”.

Teresa García dijo que “hoy en la Provincia ya tenemos 9.700.000 inscriptos sobre una población objetivo de 12 millones de habitantes si contamos a todos los mayores de 18 años y llegamos a las 6.000.000 de personas vacunadas”. En ese marco, señaló que “la vacuna nos va a ayudar a ver la puerta de salida para comenzar hacia una gestión más acelerada en todo sentido sin que nos frene la pandemia, pero esto todavía tiene que ir acompañado por cuidados individuales y colectivos”.

Por otra parte, la ministra de Gobierno destacó que la reunión de Axel Kicillof con intendentes del radicalismo y sostuvo que los jefes comunales “hicieron consideraciones favorables sobre el porcentaje de población vacunada en cada uno de sus distritos. Estaban todos muy contentos por los avances porque en la mayoría de los casos tienen entre el 70 y el 80% de la población vacunada.

García explicó que los intendentes también “trajeron distintas maneras de reformular las fases que se basan en un Decreto Nacional. El Gobernador explicó que en la medida en que bajen un poco más los casos con seguridad se va a modificar el cálculo de incidencia y se podrá pensar en la presencialidad”.

Con respecto a la iniciativa de crear Casas de la Provincia señaló que las críticas de la oposición están “dentro del rosario ‘me opongo porque me opongo’, que vienen usando desde que el gobernador asumió”.

“Hoy la Provincia tiene más de 1200 lugares físicos por todo el territorio bonaerense, entre los cuales hay algunos que son alquilados. Eso anualizado suma $1500 millones, pero además hay que sumarle el gasto en materia de servicios y mantenimiento”.

Teresa García explicó que lo que se propone es la construcción de 17 Casas de la Provincia para centralizar todos los trámites del Estado provincial.

“Quien critica la decisión de un Gobernador que está orientada a ahorrar recursos del Estado y a que todas las delegaciones funcionen juntas para mejorar la vida de los ciudadanos es porque no ve la realidad o es mediocre”, enfatizó Teresa García.