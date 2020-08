Fuerte explosión en Beirut, la capital de Líbano

La detonación ocurrió cerca del puerto de la capital, provocando cientos de heridos y graves daños en edificios.

Dos enormes explosiones se registraron este martes en Beirut, cerca del puerto de la capital libanesa. Según los medios locales, la fuente de las detonaciones fue un gran incendio en un almacén de explosivos. Por el momento, se desconoce la cantidad de víctimas y la magnitud de los destrozos.

Según la agencia de noticias estatal, el incendio comenzó cerca de los silos de trigo del puerto, en un almacén de petardos, lo cual provocó una fuerte explosión que pudo sentirse en toda la ciudad y sus suburbios. La onda expansiva habría llegado hasta por lo menos 20 kilómetros de distancia.

En las redes sociales comenzaron a circular algunas imágenes registradas por los testigos del hecho.

Lebanon’s health minister said on TV that there are a 'very high' number of injuries. No deaths have been reported.#BeirutExplosion #LebanonExplosion #Lebanon #Beirut

