Francia registró 400.851 nuevos casos de coronavirus

Un día después de anunciar un levantamiento de la mayoría de las restricciones contra la pandemia para el mes de febrero, la nación contabilizó 400.851 nuevos contagios, en parte, debido a la expansión de las variantes Ómicron y Delta. Por otro lado, Irlanda se alista para un levantamiento de restricciones a partir del 22 de enero y en Brasil las escuelas de samba de Río de Janeiro y Sao Paulo postergaron para abril sus reconocidos desfiles.

En Francia, las autoridades sanitarias reportaron 400.851 nuevos contagios de Covid-19. Asimismo, en las últimas 24 horas, se han registrado 235 muertes asociadas a la enfermedad.

El reporte emitido el 21 de enero señala además que un 65,6 % de los casos secuenciados, desde la semana del 27 de diciembre de 2021, pertenecen a la variante Ómicron. En cuanto a las hospitalizaciones registradas en los últimos siete días, el informe detalla que se han llevado a cabo 14.963 en dicho período.

En medio de la situación, el Consejo Constitucional de Francia aprobó el 21 de enero, con algunas condiciones, el pase de vacunas que entrará en vigor el 24 de enero y que exige a todas las personas mayores de 16 años un comprobante de vacunación para el ingreso a lugares públicos como cines, restaurantes o bares.

En la actualidad, los ciudadanos en Francia deben presentar un pasaporte de inmunidad Covid-19, prueba de vacunación o una prueba PCR negativa, para ingresar a lugares públicos. Con esta nueva medida, se espera que las personas no vacunadas no puedan ingresar a muchos lugares.

A pesar de ello, y tomando en consideración que el 2022 será un año electoral en Francia, el tribunal dictó que este pase de vacuna no debería exigirse en mítines y reuniones políticas bajo el argumento de que “la libertad de expresión y comunicación (…) es tanto más valiosa porque su ejercicio es una de las condiciones de la democracia”.

Los representantes del Tribunal Constitucional francés, si bien dejaron claro que el pase “violaba el derecho de las personas a ir y venir libremente”, dejaron claro que la medida estaba diseñada para la protección de las personas.

Irlanda podrá fin a las restricciones más largas y duras de Europa

Bajo el argumento de que “los humanos somos sociales y nosotros los irlandeses más que la mayoría”, el jefe de Gobierno de la República de Irlanda, Micheál Martin, anunció el fin de más de 20 meses de restricciones.

Durante un discurso televisivo, Martin anunció al país que la mayoría de las restricciones impuestas serían eliminadas a partir de las 6:00 am del 22 de enero, esto luego de que su gabinete concluyera que las medidas ya no eran justificables.

“Nuestro viaje a través de la pandemia ha traído muchos giros y vueltas y me paré aquí y les hablé en algunos días muy oscuros. Pero hoy es un buen día (…) Se acerca la primavera, y no sé si alguna vez he esperado tanto por una como por esta”, dijo Martin en su discurso.

Desde el 22 de enero, no habrá más toque de queda desde las 20:00 horas en bares y restaurantes y se eliminarán los límites en el número de personas que pueden reunirse en hogares, bodas, funerales y eventos deportivos.

Asimismo, no será exigible el certificado de vacunación, aunque la medida se mantendrá para los viajes internacionales.

En cuanto al regreso al trabajo, esta medida se implementará gradualmente para dar tiempo a los empleadores a que se preparen. El uso de mascarillas en el transporte público continuará aplicándose por un mes.

De acuerdo con el Departamento de Salud del país, el 21 de enero se registraron 6.597 casos. No obstante, las autoridades confían en el levantamiento de restricciones.

“Hemos capeado la tormenta Ómicron pero el levantamiento de las medidas probablemente provocará un aumento de las infecciones a corto plazo (…) Confío en que el impacto será limitado”, dijo el jefe de Gobierno.

Brasil: casos de Covid-19 obligan a postergar desfiles en Río de Janeiro y Sao Paulo

Los alcaldes de las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Sao Paulo, las dos mayores ciudades del país, anunciaron que los desfiles de escuelas de samba previstos se realizarán en abril y no en febrero como estaban previstos.

El motivo para el cambio de fecha de la celebración responde al avance que ha mostrado la pandemia de Covid-19 en los últimos días, donde la nación ha registrado nuevos picos de contagios.

“Se llevará a cabo en abril dependiendo de la evolución de la pandemia. Obviamente, si hay algún cambio en lo planeado, no tomaremos ninguna actitud irresponsable, no pondremos en riesgo la vida de las personas”, dijo el alcalde de Sao Paulo, Ricardo Nunes, quien agregó que la decisión está sustentada en la información de las autoridades de salud.

Por el momento, la nueva fecha para los desfiles estaría centrada en el fin de semana del 21 de abril. Tradicionalmente, los desfiles en la ciudad de Río de Janeiro se realizan los días sábados y domingos mientras que en Sao Paulo la actividad es llevada a cabo los días lunes y martes.

Vale recordar que en enero, las autoridades de ambas ciudades anunciaron la cancelación del Carnaval de calle debido a los contagios por Covid-19. “En el Carnaval de las escuelas de samba cuentas con condiciones para establecer un control sanitario y poder llevar a cabo el evento. Es diferente al Carnaval de calle, de la cuadra, donde es prácticamente imposible”, dijo al diario ‘Folha de Sao Paulo’ Edson Aparecido, secretario de Salud de Sao Paulo.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass), Brasil registró el 21 de enero 166.539 contagios por Covid-19 y 358 muertes asociadas a la enfermedad. La nación sudamericana es la tercera en el mundo (después de Estados Unidos e India) con el mayor número de contagios al acumular 23.751.782 casos y la segunda con el mayor número de muertes, con un registro de 622.563 decesos.