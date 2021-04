Francia reabrió sus escuelas primarias después de tres semanas de cierre

Las autoridades francesas se basaron en el número diario de nuevas infecciones, que comenzó a disminuir, lo que brinda señales alentadoras sobre el impacto de las restricciones que se impusieron a principios de mes.

Las guarderías y escuelas primarias reabrieron este lunes en Francia después de un cierre de tres semanas, en el primer paso para salir del bloqueo parcial del país y pese a cifras casi récord de pacientes con coronavirus en salas de terapia intensiva.

Sin embargo, para tomar esta decisión, las autoridades francesas se basaron en el número diario de nuevas infecciones, que comenzó a disminuir, lo que brinda señales alentadoras sobre el impacto de las restricciones que se impusieron a principios de mes.

Las autoridades están informando más de 30.000 infecciones de coronavirus por día en las últimas semanas, frente a las 40.000 a principios de este mes.

No obstante, los hospitales franceses todavía están cerca de verse abarrotados de pacientes, con casi 6.000 enfermos críticos en las unidades de cuidados intensivos, casi el mismo nivel que durante la peor parte de la primera ola, en la primavera del año pasado.

“Vamos a reabrir gradualmente”, dijo este lunes el presidente Emmanuel Macron mientras visitaba una escuela primaria en Melun, al sur de París, informó la agencia de noticias AFP.

“Haremos esto muy lentamente para evitar que (el virus) comience a propagarse de nuevo”.

À l’ensemble des équipes éducatives et des collectivités, à celles et ceux qui depuis le début de la crise sont au rendez-vous et s'adaptent pour nos enfants, à tous les parents qui ont permis une continuité pédagogique, je sais que ce n'était pas facile : un immense merci. pic.twitter.com/sRTY1SALxj

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2021