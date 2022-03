Foro de intendentes radicales bonaerenses: Fernández pidió resolver “las diferencias internas”

El alcalde de Trenque Lauquen y presidente del Foro de Intendentes Radicales bonaerenses dijo que Juntos debe llegar al 2023 con un programa de gobierno consolidado. Asimismo aseguró que “este es el momento para resolver las diferencias internas”.

El presidente del Foro de Intendentes Radicales bonaerenses, Miguel Fernández, se refirió al proceso de debate interno que viene llevando adelante la Unión Cívica Radical como parte del frente Juntos por el Cambio. Además, reconoció que existe la posibilidad de que se desdoble la elección en la Provincia de Buenos Aires.

Luego del Congreso de la UCR-Provincia realizado en la UNLP y del Foro Nacional de Intendentes en Parque Norte (CABA), el jefe comunal de Trenque Lauquen aseguró que “tenemos un partido vigoroso con muchos dirigentes a lo largo de todo el país, con muchos intendentes y gobernadores y gente que aspira a serlo”, y subrayó que “estamos traduciendo esa vocación en hechos concretos como en el caso de los intendentes que logramos reconformar el Foro Nacional donde Inés Brizuela de La Rioja fue electa por unanimidad”. En ese sentido, dijo que “estamos aprendiendo de los errores propios y ajenos, preparándonos hacia el 2023”.

En declaraciones a Todo Este Ruido por Radio Provincia, Fernández indicó que “veo muy saludable que estas cuestiones se estén discutiendo ahora y no cuando seamos gobierno”, debido a que “somos heterogéneos en cuanto a las pertenencias y las visiones sobre muchos temas. El partido mismo tiene diferencias internas”. Por lo tanto, convocó a “trabajarlas, prepararlas y mostrarlas ahora y resolver en función de nuestros votantes”. El dirigente bonaerense sintetizó que “cuando hagamos una propuesta programática para ser gobierno tiene que estar acordada con la comunidad y tenemos que estar dispuesto a hacerlo porque a veces se gana una elección y cuando vas a ejecutar el programa empiezan a manifestarse diferencias”, resaltó.

En ese contexto, agregó que “si se gana, tiene que haber coherencia interna para gobernar y tiene que tener ejecutividad operativa. Puede darse una instancia donde el partido va con su programa y nos toca ganar y los demás deberán amoldarse a nuestro programa. Y viceversa si nos toca perder. Pero no puede haber grises porque lo estamos viendo hoy –en el oficialismo- y nos pasó a nosotros -entre el 2015 y 2019-”.

En cuanto a la reivindicación de la figura de Carlos Menem que realizó Mauricio Macri y el pedido a la UCR para que se recueste sobre la figura de Alem por sobre la de Alfonsín, Fernández dijo que “es el radicalismo el que tiene que definir dónde recostarse y no ser Macri el que nos diga dónde apalancarnos. No me voy a olvidar de Alfonsín. Quizá a Macri le hace falta recordarlo un poco más”.

Por último, el intendente de Trenque Lauquen sostuvo que la UCR “tiene que presentar candidato a presidente, a gobernador y a intendentes en los 135 municipios” y admitió que “es posible que se desdoblen las elecciones en la Provincia. Hay muchos comentarios. Lo está proponiendo el Frente de Todos como una estrategia para acelerar algún proceso que le sea más beneficioso en el 2023 en la elección a Presidente. Es interesante el tema del desdoblamiento por la autonomía de los municipios”.