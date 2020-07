Florencia Peña: “Soy una mujer que goza del sexo tanto como de la vida”

View this post on Instagram

La autosatisfacción y el goce en las mujeres sigue siendo cuestionado en esta sociedad patriarcal, que nos tilda de locas o de putas si nos expresamos a favor de tener una sexualidad curiosa y libre de tabúes. Eso sigue siendo propiedad del hombre. Tener una buena relación con nuestro cuerpo, poder darnos placer y no sentirnos juzgadas, es tarea de todos los días. Los mandatos en términos sexuales siguen siendo muy profundos. Soy una mujer que goza del sexo tanto como de la vida, y no necesito que nadie apruebe o desapruebe mis elecciones. Tengo la soberanía sobre mi cuerpo y sobre lo que me da placer. Por eso las invito a que estimulen sus sentidos, y vayan en busca de concretar sus fantasías. Ya sea solas o con quien elijamos compartir. @sexshopargentino nos ayuda a ampliar la perspectiva y entender que el goce sexual es una parte importante de nuestra vida. ✊🏻♥️🔥