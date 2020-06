Florencia Peña se fotografió sin corpiño, en tanga y con guantes de boxeo

View this post on Instagram

Me hace bien entrenar y llevar una vida saludable 💪🏻🔥 Como ahora estamos en cuarentena me armé el gimnasio en casa 😜 Por eso les quiero contar que @fenixequipment tiene los mejores equipamientos del mercado! 🏋🏼‍♀️ Posta que son lo todooooo 🙌🏻 . ¡No te pierdas el #sorteo que están haciendo para vos! Andá al perfil de @fenixequipment y participá 😉 . Genio mi profe @ivancurdi que me arma las rutinas vía online 📲 PH @samuelganembeauty