Florencia Peña contó que apostaría al poliamor con un DT del fútbol argentino

Reveló que Ramiro Ponce de León no tendría problema en incluir al técnico y exfutbolista en la relación de pareja.

Después de haber sido noticia por criticar a Carlos Tevez en Twitter, Florencia Peña volvió a hablar de fútbol pero en este caso por un motivo completamente distinto. En una reciente entrevista aseguró que incluiría a Marcelo Gallardo, el DT de River, en su practica de poliamor. “Mi marido estaría contento”, aseguró.

“Soy muy futbolera y mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad. No choluleo a nadie, pero con él se me caen las medias. No puedo creer el nivel de liderazgo que tiene ese pibe, me dio vuelta la cabeza“, sostuvo Peña en declaraciones a radio Continental.

Al hablar del poliamor, algo que la conductora aseguró que practica con su pareja Ramiro Ponce de León, le preguntaron a quién incluiría y sin dudar respondió que al DT de River: “Mi marido estaría muy contento. Gallardo es el último gran líder deportivo de nuestro país”.

Asimismo, hizo hincapié en la reciente victoria del equipo ‘millonario’ ante Independiente Santa Fe por 2 a 1 por la quinta fecha de la Copa Libertadores y volvió a destacar la figura de Gallardo: “Más allá de que River tiene una templanza y para mi tiene el mejor líder que dio el fútbol argentino, lo que pasó ahí uno lo vivió como una hazaña, con Enzo Pérez en el arco”.

Después de contar que disfruta mucho viendo fútbol y es una apasionada de River, opinó que en plena pandemia de coronavirus y con la implementación de nuevas restricciones, es un deporte que no debería jugarse y puso como ejemplo el brote de casos positivos de COVID-19 en el plantel de Gallardo.

“Es un gran negocio mundial y fue difícil frenarlo, se metió mucha presión para que volviera. Lo que pasó el otro día con River nos mostró una realidad que tiene que ver con que no está exento de lo que le pasa al mundo y participialmente a la Argentina que está pasando un momento bastante complicado con el coronavirus”.