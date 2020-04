Florencia Kirchner posó con un kimono de encaje

View this post on Instagram

Yo le dije que su paraíso sólo estaría vivo a medias y él dijo que el mío sería un paraíso ebrio. Le contesté que en el suyo me dormiría, y él repuso que en el mío no podría respirar. (Wuthering Heights, Emily Brontë) Para mí de las mejores novelas que jamás se hayan escrito, para otrxs, una especie de infierno que les sofoca el cuerpo hasta llegarles al odio. Foto de @gascata (No es de hoy, claro, no podría sacarme ninguna foto hoy, ando, me muevo, como la polilla antes de morir).