Florencia Kirchner habló por primera vez de su enfermedad

La hija de la Vicepresidenta fue entrevistada por Julia Mengolini y Gabriela Borrelli en la Noche Inesperada por la radio Futurock. También se refirió a la política, la justicia, la relación con su madre y el aborto.



La joven habló de su cuadro de depresión. Contó que durante mucho tiempo no estaba conectada “con nada”. “No quería saber nada con nada ni con nadie. Tardaba mucho en contestarle a mis amigos. Estaba como ida, en un universo paralelo”, recordó. Y precisó: “Estaba mal, estaba muy desganada, no sentía interés. La depresión que yo viví fue muy enajenada. No me interesaba saber cómo estaba nadie”.

“Ahora estoy creo que mejor, por supuesto, por algo estoy de regreso acá. Tengo mis días también. Deprimida ya no estoy. Estoy cerrando algunas cosas, pero deprimida ya no estoy”, continuó en diálogo con las periodistas Julia Mengolini y Gabriela Borrelli.

La cineasta recordó que tuvo dificultades para empezar nuevos proyectos a partir de que comenzaron las acusaciones en la Justicia. En un principio porque algunas personas se alejaron de ella y luego porque empezó a sufrir los problemas de salud que la obligaron a internarse en Cuba.

“Cuando te persiguen políticamente, nadie te quiere cerca. De golpe yo quería empezar y no se podía. Tuve períodos de depresión hasta que me empezó a hablar físicamente el cuerpo con cosas que me empezaron a pasar, una somatización. Ahí fue como de golpe tenía dos meses en los que andaba y tres meses en los que caía”, prosiguió.

“Hay una posibilidad de salir y no volver entrar. Primero tenés que asumir que tenés depresión y que tenés reacciones de local. Tengo cosas que me acuerdo con amigos, situaciones, que se aguantaron mucho para decirme “Flor, hacete ver”, agregó.

Por otra parte, la joven contó que hubo meses en los que no era bueno estar sola en Cuba y sus amigos empezaron a organizarse en grupos para viajar y acompañarla. “Yo en realidad me fui a hacer un curso y como me había estado haciendo un tratamiento, dije ‘voy a hacer el curso y de paso me chequeo de vuelta’. Cuando me revisan, vemos que no estaba nada bien y no hice el curso ni nada, quedé ahí abocada a mi salud”, explicó.

