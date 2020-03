Florencia Kirchner: “Buscando la forma para dejar de sentirme extranjera”

View this post on Instagram

Antes de irnos nos dieron El #Granma histórico diario cubano resaltando el agradecimiento de mi madre. Yo digo Gracias una vez más y otra, y muchas, hasta que se me seque la lengua. Si ahora estoy rara, viendo mi casa después de un año, con H que me ayuda a acomodar mis cosas, buscando la forma para dejar de sentirme extranjera, es por haber estado ahí. Para estar en cualquier otro lado yo tuve que haber estado ahí. H me pregunta ¿Te vas de vuelta? No mi amor, no me voy de vuelta ¿no ves que estamos desarmando las cosas? (Aunque claro, a Cuba, desde la primera vez que la vi, siempre vuelvo)