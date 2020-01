Florencia Jazmín Peña le dedicó un romántico mensaje a Magalí Tajes

View this post on Instagram

Estamos cerrando el año con un eclipse que me trajo mucha verdad y mucho cierre. Les deseo el valor y el coraje necesarios para que puedan darle un final lo que ya no vá y den comienzo a lo que tenga que nacer. Que puedan cerrar los ojos y dejar fluir con confianza la vida, sabiendo que lo que suceda será lo necesario para nuestra evolución. Siento mucho amor, muchísimo y cuando lo pienso se me llenan los ojos de lágrimas #siempreintensaamicci Pidan perdón, perdonen y agradezcan las veces que sea necesario, tanto a otros como también a ustedes mismos, pero no se guarden nada. Abrácense entendiendo que lo que hicieron fue lo mejor que pudieron hasta acá y no se castiguen por lo que no fué. La vida es un regalo enorme. Les agradezco mucho el amor que me dan y que me sigue sorprendiendo día a día. Y hablando de amor… con esta pibita aprendimos a prueba y error que cuando es tan grande trasciende las formas, la mentalidad, el ego… Gracias por haberme transformado desde el primer día en el que te conocí. Les deseo mucho amor, salud y trabajo para todo lo que vendrá. 2020 acá me tenes, con la sonrisa bien grande, los ojos cerrados y los brazos bien abiertos para recibir todo lo que tenes para mi!