Flexas: “Nos está costando mucho conseguir profesionales médicos para el hospital”

Así lo afirmó el intendente de General Viamonte, quien afirmó que el problema podría obedecer a un “cambio cultural”.

En ese sentido, el jefe comunal explicó que “yo estoy viendo un cambio cultural, donde la gente elige cada día más compartir en familia y disfrutar del fin de semana. No me parece mal esta elección, pero esto hace que nos cueste mucho conseguir gente para trabajar los fines de semana, especialmente en el área de salud”.

“Nos cuesta encontrar pediatras los feriados, y puede pasar con médicos clínicos y otras especialidades en el futuro. Esta dificultad está pasando en todos los municipios y no es por una cuestión económica, sino por una elección de vida de los profesionales”, sostuvo.

Por último indicó que “cuando escuchamos que no hay una guardia, la única limitante es el recurso humano, si no hay médicos no hay médicos y eso hace que no lo podamos resolver como la gente espera”, finalizó.