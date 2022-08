Flexas inauguró una escuela en General Viamonte

El intendente recorrió las nuevas instalaciones y dejó inaugurado el nuevo edificio ubicado en la localidad de Los Toldos. Estuvo acompañado por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

Franco inauguró este miércoles el remodelado edificio donde se llevaron adelante varias obras de importancia. El empeño estuvo puesto en el recambio de pisos, ampliación de la biblioteca, remodelación de cocina y baños, recambio de vidrios y colocación de puertas de seguridad, colocación de cortinas, vereda nueva con rampas de accesibilidad, pintura general y un moderno patio de juegos.

Las nuevas instalaciones fueron remodeladas en el marco del plan Escuelas a la obra, que lleva adelante la Provincia de Buenos Aires y cuyos recursos administra el estado municipal. Actualmente la escuela tiene una matrícula de 429 alumnos.

La directora de la institución Adriana Albitar expresó que “me llena de emoción que a pesar de que hoy es un día de paro docente, todas las escuelas del distrito nos están acompañando con sus banderas para la reinauguración de nuestra querida escuela 7. Un día súper importante para todos porque se hizo una súper reforma como hace muchísimos años no se hacía”.

En el evento de reapertura el jefe comunal señaló que “inaugurar una escuela es algo muy especial, por lo que tengo que agradecer al gobernador Kicillof y sus ministros por confiarnos el programa escuelas a la obra para que podamos desarrollar con nuestro equipo la remodelación de este establecimiento. Gracias Alberto Sileoni por darle continuidad a estos programas que nos permiten dejar escuelas a nuevo en nuestra comunidad. Solo pido que podamos seguir trabajando así, como hasta hoy, porque hay muchas escuelas que aún tenemos que mejorar juntos. Yo siempre dije que no me gustan los parches y esta escuela es una muestra de eso. En General Viamonte el estado funciona más allá de los partidos políticos, funciona pensando en la gente, por eso no hemos parado de hacer obras”.

Por su parte el ministro Sileoni expresó que ”todos los pibes y las pibas deberían tener una escuela como esta, pero nos falta. También la escuela primaria de Baigorrita está en obra. Yo coincido con lo que dijo Franco: la educación debe ser un territorio libre de grietas, donde todos tiramos para el mismo lado. Yo festejo la manera de cómo se invierte en educación en Viamonte.

Plan Escuelas Remodeladas

El gobierno local ya lleva remodeladas varias escuelas desde el inicio de la gestión. En este plan de reforma integral se reconstruyó el Jardín Maternal, Escuela 1, Escuela 3, Escuela Normal y tiene un gran avance de obra la Escuela 9 de Baigorrita y el Jardín 901 de Los Toldos.

Detalles importantes.

• Inversión de la obra 23.925.362 pesos.

• Se construyó un moderno patio activo de juegos.

• Se amplió la biblioteca.

• Las aberturas se llevaron a color madera y se colocaron vidrios de seguridad y cortinas.

• Se construyó una vereda accesible

• Se colocaron puertas de seguridad antipánico.