Flavio Mendoza: “Mientras ellos hacían fiestitas en la Quinta de Olivos nosotros nos cagábamos de hambre”

El artista se refirió al final de una función de Stravaganza a la celebración clandestina del cumpleaños de la primera dama y a restricciones para trabajar durante los meses más duros de cuarentena. Mirá el video.

Flavio Mendoza se expresó enérgicamente en contra del gobierno de Alberto Fernández por la gestión de la pandemia de coronavirus. En las últimas horas, se difundió un video en el que el productor y empresario aprovecha el cierre de una función de su espectáculo Stravaganza en Villa Carlos Paz para manifestar: “¡No te la perdono más!”.

“Yo dije wow, porque yo podía zafar, pero había bailarines, había acróbatas que no tenían para comer, literalmente. Así que la próxima que tengamos que votar o hacer algo pensemos, porque mientras ellos hacían fiestitas en la Quinta de Olivos nosotros nos cagábamos de hambre”, dijo Flavio que ante su duro discurso recibió los aplausos del público.

“Yo, mi amor, no se la perdono más. Porque yo soy un laburante de este país y le he dado trabajo a montones de personas a lo largo de este tiempo. He creado espectáculos y se han hecho millonarias conmigo. Así que, mi amor, no te lo perdono más”, continuó.

Esta no es la primera vez que el también ex jurado de Bailando fue criticó contra el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner. Hace dos años, tras el anuncio de una nueva fase de la cuarentena por coronavirus, que no permitía la apertura de los teatros, Mendoza se mostró muy angustiado por la segunda ola de coronavirus que afecta al país, que trajo no solo graves consecuencias económicas sino también emocionales, producto del encierro.

“Me angustia los que realmente no tienen para darle de comer a su hijo, ¿qué va a ser de nuestro país cuando pase todo esto? Creo que los que nos gobiernan tienen que dar un mensaje de que vamos a salir, de que tengamos fe. Eso es lo que no escucho y lo necesitamos”, comenzó diciendo el coreógrafo. Y continuó, ya con la voz quebrada y entre lágrimas: “Los argentinos necesitamos que nos digan que vamos a salir. Es importante, no escucho nunca a nadie de ellos diciendo que vamos a salir. Tienen que decirlo, lo merecemos. No se le rebeló nadie a esta gente, nadie salió a la calle como en otros países a prender fuego todo. Gracias a Dios que no pasó, pero que nos tengan un poco de respeto. Nosotros somos los que le pagamos el sueldo”.

“Están tomando nuevas medidas y esto perjudica muchísimo a nuestra industria, no solamente al teatro sino a los circos y a todos los que hacen entretenimiento. Estamos pidiendo que por favor revean esta situación”, advirtió el productor, en una filmación registrada durante el ensayo de una de sus obras.

Flavio explicó: “Son proyectos con mucha gente. De mí trabajan más o menos 300 personas, que son 300 familias. ¿Por qué el golpe siempre a la parte artística? El arte también te cura, te sana. Con protocolos, tenemos que seguir trabajando”. Cabe señalar que, durante el año pasado, Mendoza fue uno de los productores teatrales más activos en el afán de volver a montar obras sobre los escenarios.

“Es volver a empezar”, le dijo el productor a Teleshow tiempo atrás sobre el esfuerzo que están realizando los trabajadores del sector teatral para reactivar esta actividad, de las más golpeadas por la pandemia. Durante meses las salas cerraron por las restricciones impuestas por el Gobierno para bajar los contagios por coronavirus. A mediados de junio 2021, se habilitó la reapertura de las salas con un 50% de aforo.