Finalmente El Dipy se sacó una foto con Macri: “Hasta pegué almuerzo”

El cantante David Adrián Martínez, mejor conocido como El Dipy, logró su cometido. No se trata del lanzamiento de un álbum ni el anuncio de un show por streaming. En este caso, sus planes estaban orientados a la política: quería conocer personalmente y sacarse una foto con Mauricio Macri. Este jueves lo logró y lo compartió con sus más de 70 mil seguidores en la red social Twitter.

En el último tiempo el músico subió su perfil por sus opiniones sobre política, particularmente por sus comentarios antikirchneristas. Por ese motivo, en las redes suelen vincularlo a Juntos por el Cambio. Él aseguró en reiteradas oportunidades que no prefiere ubicarse de ningún lado de la famosa grieta.

“Podrido me tienen diciéndome macrista. Ni lo conozco a Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca? ¿Qué les pasa… si no pienso cómo ustedes soy de Macri? Me cansaron”, afirmó el martes pasado en Twitter junto al emoji de un hombre agarrándose la cabeza, en demostración de hartazgo.

Y tomó una decisión: “Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto. Hola @MauricioMacri”.

El ex Presidente, cuyas declaraciones en el programa La Noche de Mirtha recorrieron todos los medios el fin de semana pasado, le respondió a El Dipy por la misma vía: “Cuando quieras hacemos la foto”. El músico festejó el mensaje: “Listo, sale selfie. Jajajaja revienten”.

Finalmente esta tarde se concretó el encuentro, que hasta incluyó un almuerzo. Al parecer, entre ellos hubo mucha complicidad.

El músico publicó la imagen que se tomó con Macri y se la dedicó a sus seguidores: “¿Qué pedí? Foto. ¿Y qué pasó? ¡Salió selfie con @mauriciomacri! ¡Hasta almuerzo pegué! Besis para todes…”

Recientemente la actual presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, le hizo un guiño a El Dipy. Todo sucedió después de que el músico publicara un video en clave política en su cuenta en Twitter con el título “El desclasado”, que compila posteos en las redes sociales con fragmentos de una entrevista que brindó al periodista Luis Novaresio. Entre las respuestas, se destacó la intervención de la ex ministra de Seguridad de la Nación.

“El Dipy es un argentino que no se resigna, que construye su dignidad, que entiende que de la pobreza se sale con esfuerzo y trabajo. Le duele el país y por eso dice lo que hay que decir aunque a algunos les incomode escuchar”, señaló Bullrich.

El mensaje y la mención pueden interpretarse como un fuerte mensaje de apoyo en medio del armado político de Patricia Bullrich, quien busca consolidar un bloque opositor dentro de Juntos por el Cambio. Fue la primera interacción pública entre ambos.

El video que publicó el cantante y corredor de autos en sus redes sociales empieza con las respuestas en una entrevista. “Fijate cuánta gente emigró este año y el año pasado y te vas a dar cuenta. Todos los días ves una fotito de un chico con un pasaporte y el avión”, dijo El Dipy. El periodista le preguntó cuántos hijos tiene y le plantea la posibilidad de que su hijo mayor se quiera ir del país: “Me mata, pero no le puedo decir nada. ¿Qué le voy a decir? Estudia, se recibe de la carrera que él quiera, qué va a hacer acá, si no hay nada para hacer”.

Pero él explica que no se resigna: “¿Vos te pensás que yo no voy a pelear por este pedazo de tierra? Hasta la muerte, porque es mío. La gente de este país es tan rara que no puede entender que tenemos uno de los mejores países del mundo, con todos los recursos que te puedas imaginar, como digo siempre, aparte de sobrarnos recursos, también nos sobran ladrones. Tenemos tantos recursos y somos pobres en un país rico”.