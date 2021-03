Filtran audio de Luciana Salazar y Martín Redrado: “Si salís con alguien, te reviento”

La modelo volvió a grabar al economista a sus espaldas. Esta vez, para demostrar cómo planeaban su reconciliación. Mirá los videos.

l escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado alcanzó un nuevo nivel con el audio filtrado que tiene a los dos protagonistas hablando de cómo iban a blanquear su reconciliación a comienzos de este año, y que fue grabado por la modelo para “cubrirse” en caso de que el economista desmintiera su acercamiento. La charla explica cómo iban a armar un pseudo operativo de prensa y contarle a la abogada Ana Rosenfeld para que ejerza de “testigo”.

Según indicó Rodrigo Lussich en Intrusos en el espectáculo, la charla tuvo lugar el 10 de enero de 2021 y Luli Salazar fue quien la grabó, al igual que en el famoso audio de la supuesta brujería que Redrado le habría hecho metiendo su nombre adentro de un freezer en 2018.

“Tema mediático para mi tiene que ser step by step como vos decís. Pero vamos, por ejemplo, no mañana, pero pasado mañana ponele. Vemos si lo hacemos acá en una fuente, en un medio digital o buscamos a alguien que lo pueda decir en la tele. Decir ‘se juntaron para aclarar la situación porque Martín no quiere que Luciana se sienta mal con todo esto, porque hay cariño’”, dice la actriz en la primera parte de la conversación.



“Cariño demostralo. Después vemos cómo la dibujamos, ¿no? Le pedimos a Ana que nos ayude. ¿Entendés? O sea, vamos. El primer paso para mi tiene que ser ese”, le dice la exintegrante de Polémica en el bar al economista.

“Está bien. Eso va estar bueno”, responde el expresidente del Banco Central de la República Argentina, para luego recibir un increíble consejo de Luciana, que involucró a su hija, Matilda Salazar, en su plan.

“Pasito a pasito. ¿Sabés por dónde podés empezar? Más adelante podés seguir a mi hija en Instagram. Esas son cosas que después nos sacan en los medios sin hacer nada”, asevera Lulipop en la conversación.