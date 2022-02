Fernando Gray a Máximo Kirchner: “No somos adolescentes caprichosos”

El intendente de Esteban Echeverría criticó a su sucesor al frente del PJ bonaerense y a La Cámpora. Trazó un paralelismo entre el proceso de elección de nuevas autoridades partidarias, al que se opuso, y la decisión del legislador de dejar la conducción de la bancada oficialista.

Quiero compartirles algunas reflexiones sobre la renuncia de Máximo Kirchner y la responsabilidad que debemos cumplir como dirigentes en este momento del país 👇 pic.twitter.com/s7gg9xAqiT — Fernando Gray (@fernandogray) February 1, 2022

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, volvió a la carga contra Máximo Kirchner, a quien trató de “adolescentes caprichoso” por su renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados, manfiestando diferencia por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.



A través de una carta abierta publicada en sus redes sociales, el extitular del PJ bonaerense hizo mención a la polémica elección de autoridades partidarias en la Provincia, a la que el jefe comunal se opuso, y se preguntó: “Máximo Kirchner: ¿Representa al peronismo de la provincia de Buenos Aires o a La Cámpora?”.



En tal sentido, recordó que “el 17 de diciembre del 2017, se celebraron elecciones internas en la provincia de Buenos Aires para elegir las autoridades del Partido Justicialista. En esa oportunidad, a través de un escrutinio democrático, las afiliadas y los afiliados eligieron a quienes representaríamos al PJ bonaerense hasta diciembre de 2021”.



“Sin embargo, en noviembre del 2020, un sector interno –particularmente La Cámpora–, pretendió obligar a renunciar a las autoridades electas para que, en su lugar, asumiera Máximo Kirchner”, continuó.



En su relato, Gray ahondó en la polémica: “Por supuesto, me opuse, me opongo y me opondré a toda acción que vulnere la voluntad expresada mediante el voto de nuestras afiliadas y afiliados. Particularmente, sostuve que el Partido Justicialista trasciende el mero sentido de una simple organización y, básicamente, deben respetarse los mandatos y su carta orgánica, es decir, la ley. Pedí respeto por nuestro Partido y nuestros más de setenta años de luchas e historia.



“No obstante, en plena pandemia, trataron de adelantar las elecciones internas y proclamaron a Máximo presidente del Partido Justicialista, situación que objeté rotundamente. Todo afiliado o afiliada tiene derecho a conducir nuestro Partido, pero debe respetar el tiempo y las formas de elección. No me opongo a las personas que lo conduzcan, sino a la forma elegida para hacerlo. Finalmente, la historia concluye con la autoproclamación de Máximo como presidente del PJ bonaerense y yo continúo mi reclamo en el más alto tribunal del país”, disparó el jefe comunal del Frente de Todos.



Más adelante, el mandamás de Esteban Echeverría sostuvo que “no nos endeudaríamos nunca con el FMI; no compartimos la deuda contraída. No conozco la “letra chica” del acuerdo, pero tengo la suficiente responsabilidad política e institucional para no llevar a la Argentina al abismo.



“No somos “adolescentes caprichosos”; somos dirigentes políticos con enormes responsabilidades sobre más de 40 millones de argentinos y argentinas”, dijo, en clara alusión a su sucesor al frente del Partido Justicialista provincial.



El alcalde peronista agregó: “Está más que claro que el endeudamiento sistemático con el Fondo Monetario Internacional no es la solución a los problemas nacionales. Sin embargo, también sé muy bien que acá no estamos diseñando políticas o discursos para complacernos con los “núcleos duros” de nuestro electorado, sino que el Gobierno nacional ha sido elegido para emprender la búsqueda de soluciones a la inmensidad de temas irresueltos. Y nosotros debemos estar a la altura de las circunstancias excepcionales que la historia nos ha destinado a transitar”.



Por otra parte, y tras preguntarse si con la renuncia de Máximo a la jefatura del Bloque de Diputados del Frente de Todos, se expresa el pensamiento del peronismo bonaerense o solo el de La Cámpora, expresó en varios puntos:



•El presidente argentino que se negó terminantemente a ingresar al FMI y admitió cuáles serían las futuras consecuencias al hacerlo fue el General Juan Domingo Perón.



•El presidente argentino que mejor negoció la deuda en beneficio de todas y todos los argentinos fue Néstor Carlos Kirchner.