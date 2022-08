Fernando Burlando reveló la escandalosa reacción de sus hijas al enterarse de que espera una beba

El abogado también es padre de Delfina y María, que tienen 26 y 31 años respectivamente. “Se quedaron totalmente sorprendidas”, contó.

Barby Franco y Fernando Burlando viven unos días de ensueño después de anunciar la próoxima llegada de su beba, la primera de la pareja. Sin embargo, la reacción ante la noticia de las hijas del abogado, Delfina y María, no fue la mejor, a pesar que desde hace mucho tiempo la modelo manifiesta su deseo de ser madre.

“Como toda noticia de estas características, genera una serie de interrogantes. Me junté a almorzar con las chicas y fue una noticia pesada, fuerte; pero de alguna manera se fueron amalgamando y se acomodaron con sus inquietudes”, confesó el abogado en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez).

“Se quedaron totalmente sorprendidas. Hubo un poquito de celos y de inseguridad. Si bien son grandes, yo he dedicado mi vida para las dos y ahora dejo un poquito para la que viene, que te garantizo que es un terremoto”, señaló sin vueltas.

Fernando Burlando contó cómo vive el embarazo de Barby Franco

“Ya tiene problemas de conducta, no para de moverse en el vientre, va a ser como la mamá”, adelantó Fernando Burlando. Según contó Barby Franco, los ecógrafos también le marcaron que su beba es inquieta, y la deja dormir apenas la mitad de la semana.

La modelo se embarcó en una gran lucha para convertirse en mamá. Después de varios tratamientos y la pérdida de un bebé, estuvo a punto de resignarse hasta que ocurrió el milagro: logró concebir de forma natural junto al abogado, con quien está en pareja desde hace diez años. “Ya llevamos 11 años con Barby, ella siempre tuvo ese deseo de ser mamá. Nunca la vi tan contenta como ahora”, aseguró Burlando.

La pareja confirmó el sexo de su bebé no solo en la tapa de Revista Caras, sino también de una extravagante manera: con un avión que tiró humo rosa por el cielo.

Días atrás, la bailarina mostró que la nena ya tiene un auto de lujo: un Audi TT RS a batería.Está previsto que nazca para fin de año y ya adelantó que comerá su placenta, al igual que Juana Repetto, Agustina Kämpfer y Evaluna Montaner, entre otras tantas.

De visita a LAM (América), la modelo reconoció que estuvo hablando del tema con su obstetra. “Él dice que es opcional: no perjudica ni beneficia. Todavía no estoy muy metida en el tema, pero me interesa demasiado. Me dijeron que es muy bueno. Me voy a informar más”, deslizó. “Me encanta el chinchulín, y me dijeron que es muy parecido el gusto de la placenta al del chinchulín”, lanzó dejando a todos atónitos en el estudio.