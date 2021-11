Fernando Burlando contó qué le dijo Juan Darthés sobre el juicio con Thelma Fardín

El abogado hizo una videollamada en Los Ángeles a la Mañana y relató su última charla con su defendido.

Hoy en “Los Ángeles a la Mañana” Ángel de Brito convocó a una entrevista mediante video llamada a Fernando Burlando en donde desarrollaron primero las declaraciones de Mavys Álvarez en el juicio contra el círculo íntimo de Diego Maradona. Pero sobre el final de la nota, el conductor quiso saber qué se sabía algo de Juan Darthés a días de que comience su juicio por violación a Thelma Fardín.

“Hablé con Juan hace poco, está en Brasil donde se instaló con toda su familia y ya está establecido. Me dijo que está muy tranquilo aguardando que comience el juicio para terminar con el tema y contar su verdad. Comentó que no está nervioso ni ansioso y que espera que la justicia se expida después del juicio y pueda limpiar su nombre”, contó el letrado.

Además cuando las angelitas le preguntaron si está en sus planes volver a la Argentina cuando termine el proceso judicial, Burlando fue tajante: “Por el momento no lo veo, él está muy contento donde vive y está en paz con su familia. No veo un retorno de Darthés por lo pronto a nuestro país”, cerró el novio de Barby Franco.

Thelma Fardín en LAM: “Yo me muero si me cruzo con Darthés”

En un mano a mano con Ángel De Brito, Thelma Fardín habló sobre el juicio contra Juan Darthés y aseguró que no quiere cruzarse con el actor, tras haberlo acusado de abuso sexual en la gira de “Patito Feo” en Nicaragua.

“Yo soy testigo y victima así que declaro primero en noviembre y gracias a Dios puedo pedir no escuchar los otros testimonios ni tener contacto con el abusador. No me imagino tener que verlo o escucharlo me muero si lo tengo que ver o escuchar no puedo hacerlo. Directamente me muero si me lo vuelvo a cruzar. Pensar que me fui a vivir a otro país para no volver a verlo nunca más”, comenzó diciendo Thelma en un mano a mano en LAM.

“Yo no sabía nada de justicia pensé que tenía que denunciarlo en la Argentina y me enteré que tenía que tenía que viajar a Nicaragua para hacerlo y lo hice. Fue muy difícil llegar a este momento del juicio pero gracias a Dios llegamos y se va a hacer realidad. Lo único que pido es no cruzármelo porque me muero“, reveló ella algo angustiada rememorando lo que le sucedió.

Cerca del final, la actriz dio detalles de cómo será el proceso judicial de ahora en más: “El 30 de noviembre empieza el juicio y me gustaría que termine con una condena y me sentiría satisfecha que esa persona se haga eco de lo que sucedió. No pienso en el momento en el que él vaya preso solo pienso en mi para dar vuelta la página, sería liberador”.