Fernández destacó la visita de Kicillof y dijo que la temporada es “espectacular”

El intendente de Monte Hermoso Marcos Fernández, aseguró que Axel Kicillof “dialogará con el sector turístico” de la localidad, tras un comienzo de temporada “espectacular” y señaló que ” estamos muy contentos con hoteleros y gastronómicos exultantes por la cantidad de turistas. Hay muchas fuentes de trabajo y esto genera muchas actividades en la región”.

Asimismo, el jefe comunal destacó la visita de hoy del gobernador y aseveró que “Kicillof dialogará con el sector turístico de Monte Hermoso. Se trata de visitas semanales a centros turísticos para evaluar la temporada”. En ese sentido, sostuvo que “es importante su presencia para palpar la realidad (de la localidad), que no es lo mismo de Necochea para arriba en la costa bonaerense”, aseguró Fernández.

En tanto, sobre el covid-19 y los contagios, el intendente puntualizó que “no está nada fácil, no has costado mucho. Nosotros implementamos el pase sanitario. Hay 900 casos activos y unos 250 test por día y una tasa de 50% de positividad”. En relación al plan de vacunación, indicó que “se federalizó y no se ha detenido. Hemos logrado que gente que le faltaba la segunda dosis completo el ciclo”.