Fernández aseguró que “hay muchos proyectos en marcha en Trenque Lauquen”

“Uno disfruta cuando ve a todo un pueblo celebrando su aniversario, un pueblo con 132 años de historia magnífica, dura y que ha pasado por momentos de esplendor, de angustia y crisis con las inundaciones, y momentos comunes a todos con la pandemia (Covid-19), pero que sigue de pie”, dijo en primera instancia el Intendente Miguel Fernández, en su discurso durante el acto central por el 132º aniversario de Beruti, que se desarrolló esta mañana (jueves) en el Centro Cultural La Luisa.

“Esto gratifica y moviliza a seguir creciendo, no necesariamente el crecimiento tiene que ver con una cantidad numérica de ser más, a veces el crecimiento también significa consolidarse y cohesionarse, a veces es preferible pocos y buenos, que muchos y caminar sin rumbo”, señaló.

En este sentido consideró que “Beruti tiene rumbo, y el rumbo que marcan ustedes es el que nos obliga a los que estamos de este lado a empujar el carro; muchas veces hablamos de los sueños pero los sueños sin acción son ilusiones y de lo que se trata es, primero soñar en grande, pero los sueños grandes, movilizadores, comunitarios, compartidos, deben ser acompañados de la acción para no quedar en esas ilusiones como muchas veces nos pasa”.

Como muestra de esas acciones que se vienen llevando adelante en pos del crecimiento de Beruti, Fernández hizo referencia a la reinauguración del Anexo de la Unidad Sanitaria Santa Clotilde, que “fue un compromiso que asumimos como primera etapa mientras esperábamos la obra de refacción de la Unidad Santa Clotilde”, y sostuvo que “estamos a punto de firmar el convenio con Nación, en el marco del programa Argentina Hace Etapa 2, para hacer esa obra”.

En este marco destacó la puesta en valor del sector donde funcionan la Unidad Sanitaria, el Hogar Evita, la plaza de Juegos Saludables y el Jardín Maternal, “todo con una estética similar”, subrayó.

. PROYECTOS EN MARCHA

“Hemos hecho mucho en Beruti, por supuesto que nunca alcanza, pero en ese camino que estamos transitando, hay otras cosas en marcha para las que necesito el acompañamiento de todos, de los vecinos/as, de los funcionarios y de los concejales, porque muchos de estos proyectos están en distintos organismos públicos provinciales y nacionales, algunos muchos más avanzados que otros”, dijo Fernández.

A modo de ejemplo el Jefe comunal informó que está a punto de concretarse el proyecto de regularización de un sector de 80 hectáreas próximo al puerto de la laguna para que esa tierra pase a dominio municipal y así avanzar con distintos proyectos productivos para esa zona, vinculados a la actividad porcina y de la pesca.

En este sentido anunció la visita la semana que viene de la ministra Cristina Álvarez Rodríguez “para darle el último empujón a este proyecto” y en este sentido informó que “ya hay dos fileteras instaladas, de esa primera que se generó en la curva al lado de Camuzzi, y quizás algún grupo interesado en armar una cooperativa y nueve productores de porcinos que ya están instalados ahí; queremos darle la legalidad a este hecho que ya está muy avanzando”.

Por otro parte comentó que “se ha solicitado a Vialidad Provincial la repavimentación de al menos los primeros mil metros del acceso a la localidad y el organismo ya anunció la iluminación del acceso a Beruti”.

Además recordó que “terminamos de reparar el techo de la Escuela nº 7 con un programa de emergencia educativo financiado por la Provincia, trabajando con la UEGD, y seguimos pensando en que hay que hacer más cosas”.

En este sentido adelantó que “con el Grupo Crecer y vecinos de la localidad tenemos que avanzar con el proyecto de turismo rural e incorporar a Beruti en un circuito gastronómico, revalorizar el museo, traer actividades culturales que hagan que toda esta historia de Beruti se conozca, es necesario como una política de Estado mantener el patrimonio, recrear la historia para que los más chicos la mantengan viva”.

Fernández recordó la época de esplendor de Beruti y reconoció que “muchos tienen presente esos recuerdos imborrables que hacen a esa genética de Beruti, por eso Beruti es a veces rebelde, pero lo es porque tuvo mucho, está en la conciencia colectiva esa grandeza y nadie quiere perderla, y hay que mantenerla viva y para eso hay que cuidar el patrimonio”.

En otro tramo de su discurso recordó que “se están construyendo siete viviendas, iban a ser 15, y no se hicieron 8 menos por capricho, cuando fuimos a hacerlas nos dimos cuenta que los lotes que se habían ofrecido eran muy bajos y no teníamos tierra suficiente para poder nivelar esos lotes y nos iba a pasar que se iban a perder esas ocho casas, entonces decidimos hacer una permuta, y poner esas viviendas en Trenque Lauquen pero no para olvidarnos de esas casas, porque las vamos a hacer, pero con otro formato y movilizando lotes municipales que están desparramados por Beruti; en eso ya estamos trabajando con Fabio (Villarreal), con el objetivo de movilizar esos lotes vacantes de propiedad municipal para que se les pueda implantar una casa”.

“Nos ha dado muy buen resultado en Trenque Lauquen el programa Tu Lote, Tu Casa, que ahora lo vamos a replicar en Treinta de Agosto y también en Beruti, para que la gente que pueda hacer un esfuerzo y ayudada por el municipio pueda construir su casa, que todo lo que esté vacante se use”, dijo Fernández

Asimismo aseguró que “vamos a seguir consiguiendo tierra para nivelar esos lotes que quedaron bajos, y seguir haciendo más viviendas, pero necesitamos que esté el sueño colectivo de un pueblo empujando”.

A modo de cierre, Fernández consideró que “hay dos temas importantes para el crecimiento de Beruti: el tema del agua y las cloacas, desde el año pasado venimos trabajando y ya está en etapa de elaboración y concreción un plan director de saneamiento para Trenque Lauquen y Beruti, nosotros incluimos dentro de ese programa la planta de efluentes cloacales para Beruti, está la etapa del plan director financiada por la dirección nacional de Pre Inversión, que ya están trabajando en territorio para hacer la propuesta y saber cómo se debe y dónde hacer una planta de efluentes cloacales para Beruti y terminar con la historia de la serpentina”.

Acerca del agua, dijo que “sabemos que tenemos dificultades pero tenemos que hacer varias cosas y una que va a estar lista de acá a fin de año, va a hacer lo mismo que estamos haciendo en Trenque Lauquen de medir caudales con caudalímetros, y saber cuánta agua está llegando de los pozos a la distribución en la localidad de Beruti”.

En este marco dijo que “hoy hemos mejorado mucho con la medición de presión para tener una alerta temprana cuando las bombas salen de funcionamiento pero además vamos a medir qué cantidad de metros cúbicos por minuto están ingresando desde los pozos a la ciudad para poder tener una alerta más temprana todavía y saber qué cantidad de metros cúbicos consumimos porque el recurso del agua en Beruti es escaso y no es de buena calidad, no fue casual que hiciéramos la planta de ósmosis inversa más grande para poder abastecer de agua para consumo”.

“Hay muchos proyectos en marcha, desde salud, viviendas, saneamiento, cultura, y hay mucho más para soñar juntos, pero lo tenemos que hacer juntos más allá de las diferencias y de las dificultades porque para los sueños y la acción necesaria hacen falta dos cosas adicionales: compromiso de todos y tiempo para llevarlo adelante, nada es inmediato y nada es fácil, lo sabemos todos en nuestra vida”, añadió.

“En ese camino estamos, acompañados por Beruti para seguir soñando para recuperar la grandeza y el esplendor que supimos tener”. concluyó el jefe comunal.