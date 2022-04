Felipe Fort habló por primera vez de la trágica noche en que murió Gustavo Martínez

El hijo de Ricardo Fort habló con Intrusos al llegar al país de Miami y recordó la fatídica madrugada del fallecimiento de su tutor.

De regreso al país desde Miami, Felipe Fort (18) habló por primera vez ante la prensa luego de la muerte de Gustavo Martínez, su tutor legal y expareja de su papá, Ricardo Fort.

“Yo me levanté porque me llamaron. Estaba en mi cuarto con un amigo a punto de dormirme, y cuando me enteré lo primero que hice fue ir al cuarto de Martu a ver si estaba bien“, Felipe recreó la fatídica madrugada en su departamento de Belgrano en que Martínez se quitó la vida.

“Ella no sabía. Entonces, le tuve que decir porque teníamos que ir para lo de (mi tío) Eduardo“, completó respecto de la forma en que le comunicó a su melliza de la trágica decisión de Gustavo Martínez.

FELIPE FORT HABLÓ SOBRE LOS DUROS POSTEOS CONTRA GUSTAVO MARTÍNEZ

En cuanto a los polémicos posteos que lanzó a horas de que Gustavo Martínez terminara con su vida, donde aseguró que su papá lo recibiría en con los brazos cruzados, Felipe Fort optó por el hermetismo.

“Eso lo hablaré en otro momento. Cuando esté preparado. No sé si ahora no estoy preparado, prefiero estar sentado”, afirmó en medio de un salón del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Al final, Felipe Fort reflexionó sobre sus duros dichos contra Gustavo Martínez: “El tiempo le dará la razón a quién se la tenga que dar. Si estoy en lo cierto me la dará a mí. Y si estoy equivocado se la dará a los otros”.