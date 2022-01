Federico Polak volvió a la Argentina y apuntó contra el embajador Ricardo Alfonsín

El exfuncionario de la embajada argentina en Madrid Federico Polak, que en noviembre pasado renunció a su cargo, informó hoy desde sus redes sociales que volvió al país, que padece coronavirus y criticó al embajador Ricardo Alfonsín.

El exencargado de negocios de la Embajada de Argentina en España Federico Polak no ocultó su malestar con el Gobierno y el embajador Ricardo Alfonsín al hablar de “fiasco” en la misión diplomática y confirmar su decisión de abandonar el cargo por considerar que no es “ético” cobrar un sueldo sin trabajar.

Polak confirmó vía Twitter su llegada al país tras haber renunciado en noviembre del año pasado al cargo que ejerció en la sede diplomática de la Argentina en Madrid, como número dos de Alfonsín.

“Volví. Después del fiasco de la embajada en España, mi tierra amada, la patria -a la que amo más- me ha recibido con neumonía y Covid. Y Airbnb Buenos Aires con manifiesto engaño. Ya me las cobraré todas”, escribió Polak en su cuenta de la popular red social.

De este modo, el ex funcionario que en su momento se desempeñó como vocero del fallecido ex presidente Raúl Alfonsín compartió su vuelta al país con críticas a la gestión del hijo del ex mandatario.

“Es un fiasco cuando se va a gestionar y se lo impiden”, sostuvo Polak en alusión a su misión en la embajada, al tiempo que subrayó que su dimisión se dio porque “no” es “ético tener un sueldo sin trabajar”.

El responsable de llevar a cabo las relaciones con los empresarios y concretar negocios entre la Argentina y España dejó su cargo a través de una carta firmada el 9 de noviembre del año pasado, que dirigió al canciller, Santiago Cafiero.

Ya en ese momento había expresado su malestar: “No he logrado desempeñar con plenitud mis tareas encomendadas”.

Y manifestó que no pudo cumplir con la misión que asumió “pese al alentador clima de negocios que se generara desde un principio con empresas españolas y empresas argentinas internacionalizadas”.

“Le ruego agradezca al Señor Embajador -quien destaca por su personal estilo de gestión- que me honrara al solicitar mi designación al señor Presidente de la Nación”, agregó Polak en su carta de renuncia.