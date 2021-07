Federico Massoni, el particular ministro de Seguridad de Chubut

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, tiene apariciones llamativas en los medios de comunicación y su vacunación no podía ser la excepción. En las últimas horas se difundió a través de las redes sociales una imagen del funcionario, sin camisa, donde exhibe muchos de los tatuajes que lleva en su trabajado y atlético cuerpo.

Massoni, criticado en numerosas ocasiones y que no dudó en responsabilizar a Casa Militar cuando el presidente Alberto Fernández fue escrachado en Chubut en marzo de este año, accedió a ser fotografiado por el personal sanitario en el momento que una enfermera le aplica la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, en el marco del plan de inoculación que se lleva adelante en la provincia.

En la imagen se lo ve al funcionario en el vacunatorio montado en el gimnasio del Club Atlético Germinal, de la ciudad de Rawson, aplicándose la vacuna contra el COVID con el torso totalmente desnudo y una serie de tatuajes en su cuerpo (tiene más de 30), los cuales generaron todo tipo de comentarios en redes sociales.

El funcionario ostenta un alto perfil mediático en el que, además de relucir con sus acciones de gobierno, luce las habilidades adquiridas por un extremo nivel de preparación física.

Massoni tiene más de 30 tatuajes en su cuerpo

El funcionario del gobierno de Mariano Arcioni se mostró sorprendido por la viralización de la imagen y aclaró que no fue su intención exhibir su cuerpo. “Lamentablemente para sacarme el chaleco, la corbata y la camisa, me tuve que sacar toda una manga y quedé al descubierto, pero no estoy exhibiendo nada”, explicó ante la consulta de Infobae.

El año pasado, a través de las redes sociales de la propia Policía del Chubut, se conocieron una serie de fotos que muestran la preparación física de los cadetes de la fuerza. Allí también se puede ver al propio ministro de Seguridad, supervisando las actividades. Las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente en las redes sociales, generando una catarata de comentarios respecto de la actitud del ministro.

Massoni llegó a un entrenamiento de las fuerzas de seguridad y demostró sus habilidades

Las fotografías fueron tomadas durante el entrenamiento realizado en el servicio de guardia de Infantería. Allí estaban los cadetes haciendo actividad física, cuando llegó Massoni y por propia voluntad decidió subirse a la soga y realizar algunas de las actividades.

LOS “MASSONISTAS”

Además, el ministro construyó un fuerte lazo con los chubutenses que comulgan con sus ideas: los “Massonistas” lo siguen a donde vaya y a través de las redes sociales, con perfiles específicamente creados, le demuestran su devoción.

Massoni asumió como ministro en julio de 2029 (foto de archivo: Maxi Jonas)

Incluso, tiempo atrás una mujer que se desempeña como trabajadora de Seguridad Vial en la localidad de Trelew, decidió mostrar a sus seguidores en redes, el tatuaje que se había hecho para demostrar su admiración por el ministro Massoni.

El tatuaje que se realizó una de las Massonistas

La mujer mostró su brazo derecho tatuado con un “Te banco Massoni”, acompañado por un águila, que ilustra la insignia del Ministerio de Seguridad de la provincia.

INCIDENTES EN UNA COMITIVA PRESIDENCIAL

El funcionamiento de la seguridad de Chubut tuvo un episodio de relevancia nacional en marzo de este año, cuando el presidente Alberto Fernández intentó recorrer zonas que fueron afectadas por los incendios que se habían desatado en la región, pero la comitiva oficial debió volver antes de lo previsto luego de que, en dos ocasiones, personas atacaran a piedrazos la camioneta que transportaba al jefe de Estado.

La primera agresión fue justo luego del aterrizaje, en el trayecto hacia el centro de operaciones de Lago Puelo. La segunda, en el trayecto del mandatario nacional desde ese centro, donde estuvo reunido con autoridades y periodistas.

La protesta fue tan fuerte que, incluso, en un momento la custodia presidencial a duras penas pudo evitar empujones y agresiones directas contra Alberto Fernández, que no pudo continuar con la agenda que tenía programada y regresó a Buenos Aires de manera anticipada.

Tras los disturbios, Massoni responsabilizó por lo sucedido a la Casa Militar, ya que todo el operativo para cuidar al Presidente estuvo “a su cargo”, y aseguró que la policía provincial no intervino en el mismo. Llevaron al presidente Fernández y al gobernador Arcioni a la boca del lobo, indicó en aquel momento.