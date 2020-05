Federico Bal: “Viví los últimos 15 años equivocado”

Federico Bal comenzó el viernes en un programa de radio por FM Late 93.1, el mismo se llama Late el viernes y sale al aire entre las 22 horas y la medianoche. El artista está acompañado por: Fernanda Metilli, Pepe Ochoa y Magui Sica en la conducción.

“Ustedes saben que hace algunas semanas vengo con algunos problemitas, me están sucediendo algunas cosas. Hace más de un mes y medio me diagnosticaron cáncer en el intestino, mucho de esto lo pueden saber por las redes sociales o por algún programa de chimentos, o por seguirme en Twitter o Instagram”, comenzó Fede Bal su relato al aire. Una forma muy dura de arrancar los primeros minutos del envío.

El hijo de Carmen Barbieri comentó que tenía un síntoma todo usual, que cuando iba al baño tenía una pérdida de sangre. Este aviso no le dio importancia y dejó pasar un par de meses, hasta que en un receso de la temporada de verano viajó a Buenos Aires y se hizo estudios.

“Me hice una endoscopía y el resultado no fue bueno. Había 10 pólipos en mi intestino, los cuales me los extrajeron pero quedó uno grande que estaba en una zona complicada. En ese momento era Iron Man porque empecé a entrar en tubos de máquinas de tomografías y radiografías para ver qué pasaba. Y mientras pasaba esto, se generó una noticia falsa en las redes sobre que yo tenía coronavirus y generaron tendencia. Mi mamá se preocupó y decidí irme de las redes un tiempo y volverme a Mar del Plata.”, siguió relatando Fede Bal.

“Un día me llama mi médico y me dice ‘tenés cáncer’ y me vi de afuera, como en una película. Sentí que las prioridades se rompían, que iba a haber un cambio grande en mí y pensé en cómo decírselo a mi mamá. Se lo dije, agarré el auto viajé a Buenos Aires, lloré y grité en medio de la ruta y me pregunté ‘¿por qué yo tengo cáncer que tengo 30 años, con una buena salud, que estaba en un momento genial, que tenía proyectos y estaba rodeado de amigos?”, explicó angustiado el artista.

“Me di cuenta que viví los últimos 15 años equivocado pensando que el éxito era estar en una revista o en una buena marquesina. Por momentos ni me reconozco quién soy. La cabeza y el amor en este proceso son claves. Ahora estoy con un tratamiento de rayos de lunes a viernes combinado con pastillas. En un tiempo sabremos si necesito una operación o no.”, concluyó su relato Fede.

Por Matías Adragna.