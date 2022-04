Federico Bal se accidentó en Brasil y tendrá que ser operado

El conductor de Resto del Mundo tuvo un problema con el motor de un parapente cuando estaba grabando para el programa. “Lo tienen que operar porque tiene fractura”, contó la jefa de prensa del actor.

El viernes por la noche informaron en LAM (América) Federico Bal se accidentó en Brasil mientras grababa algunas escenas para la nueva temporada de Resto del mundo, que se emite los sábados a la medianoche por la pantalla de El Trece. El hijo de Carmen Barbieri se había mantenido activo en las redes sociales mostrando el detrás de escena de su paso por varios destinos turísticos. La jefa de prensa del actor, Martina Valía, le confirmó a Teleshow que el actor sufrió una caída mientras practicaba parapente.

“Estamos coordinando en este momento todas las cuestiones de cuándo y dónde lo van a operar, no sabemos si lo van a traer a Buenos Aires, estamos evaluando todas las opciones, pero lo tienen que operar porque tiene fracturas”, aseguró Valía en diálogo con este medio. También avaló los dichos de la panelista Pía Shaw, quien explicó que el hecho ocurrió en la isla Paraty, y aseguró que Carmen ya estaba al tanto de lo sucedido, al igual que la novia del actor, Sofía Aldrey.

“Estaba en un parapente con motor, y parece que ese motor se cae sobre su brazo y se habla de fracturas expuestas”, describió Pía. De todas maneras, llevó tranquilidad a los espectadores: “Está bien, no está grave, pero lo que me están diciendo que está en un grito de dolor, porque es dolorosísimo”. A su vez, comentó que están barajando la posibilidad de trasladarlo a San Pablo para que pueda ser operado, y explicó que hay más de cuatro horas de viaje por ruta hasta la ciudad brasileña. “En un momento se habló de traerlo para Buenos Aires, así que están viendo si podría ser en avión para acelerar los tiempos”, contó.

“Sé que Carmen y Sofía ya quisieron sacar pasaje para estar mañana en Brasil y poder acompañar a Fede, además de que la producción se está encargando de todo”, agregó. “Llegó hace cuatro días, estaba todo bien, venía mostrando en su Instagram todas las actividades que hacía, y esto pasó recién mientras estaba haciendo este deporte extremo”, completó, además de resaltar la preocupación que tuvo la conductora de Mañananísima (Ciudad Magazine) cuando se enteró de que su hijo se había fracturado.

Cabe recordar que algunas semanas atrás Fede habló con Teleshowpara palpitar el nuevo desafío que asumió cuando aceptó la propuesta de los hermanos Valenzuela, históricos productores del ciclo, para llevar las riendas de la entrega número 19 de Resto del mundo. “Me puse nervioso. Tengo 32 años y es un programa que vi toda mi vida buscando destinos para conocer. No lo podía creer. Además, ¡me encanta viajar! Pensé: ‘Qué lindo que me pase a mí’”, reveló emocionado a mediados de marzo, después de su primera parada en España para grabar en varios destinos.

“Quisiera ponerle mi impronta. No como celebrity, sino como viajero. Dejame perderme en la ciudad, tatuarme… Voy a hacer notas, van a tener al mejor chef de cada lugar, pero también quiero vivirlo como si fuera yo mismo”, expresó sobre el estilo que le sumó al programa. “Mi misión es que no sea parecida a las otras ediciones, vine a romper el molde”, confesó sobre sus objetivos horas previas al estreno, que arribó al canal del solcito en marzo.

“Para mí viajar es la plata mejor invertida del universo. Siempre que puedo me saco un pasaje. No importa a dónde”, aseguró, y se mostró entusiasmado por la metodología de grabaciones. Durante veinte días el equipo recorre distintos destinos y regresan a la Argentina a quedarse un mes: así durante todo el año. De esa forma puede visitar a sus familiares, pasar tiempo con su pareja, y cumplir con otros compromisos laborales.