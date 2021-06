Federico Bal: “Alex Caniggia no tiene cultura del trabajo”

El integrante de MasterChef Celebrity aseguró que el mediático tuvo una falta de compromiso con el formato y con el equipo. Los detalles.

Federico Bal se refirió al escándalo que se desató tras el faltazo que Alex Caniggia a una de las galas de eliminación y que terminó con la decisión del jurado de eliminarlo de MasterChef Celebrity 2. El actor, integrante del reality de Telefe, sostuvo que el mediático no tiene cultura del trabajo y que hubo una falta de compromiso con el formato y con el equipo.

“No le importa nada a Alex. Yo lo quiero mucho, tenemos un vínculo divertido, pero no tiene la cultura de tener un laburo, respetar un contrato y mantener un trabajo. Siempre se plantó así en la tele, con ese discurso, siendo el rebelde, que no le importa lo que piensen de él”, señaló Fede Bal en diálogo con Moskita Muera y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad sobre la polémica eliminación del participante del reality conducido por Santiago del Moro.

Asimismo, el host de Masterchef After Hour, analizó que “el formato lo abrazó tanto que la gente se encariñó con su personaje del emperador, pero un personaje que era difícil de sostener ante la posibilidad de caer”. “Llegó a un punto con personajes que cocinaban mejor que él. Y yéndose así mostró que era medio insostenible ver al emperador caer, era más acorde esta salida al personaje que armó”, indicó sobre la decisión de Alex no presentarse a la eliminación de la competencia de cocina.

“Eso habla de falta de compromiso con el formato y con el equipo, que lo estábamos esperando. Yo no lo haría nunca. Pero eso no quita que creemos que fue un personaje adorable y que tuvo un lindo paso por el certamen. Pero él es así, siempre fue así. Y lo queremos mucho”, consideró el hijo de Carmen Barbieri en nota con el ciclo Por si las Moscas.