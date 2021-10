Federalismo ficticio: Kicillof y Rodríguez Larreta los más beneficiados en el Presupuesto 2022

Misiones quedará última en gasto total y transferencias per cápita en caso de que el Congreso apruebe el Presupuesto 2022 que envió el presidente Alberto Fernández.

El reparto desigual de los fondos por parte de la Nación, en concepto de coparticipación, leyes, programas, fondos discrecionales y obras continuará perjudicando a la provincia de Misiones en 2022, de acuerdo a los números del presupuesto que envió la administración de Alberto Fernández al Congreso de la Nación.

Es así que, según un informe minucioso elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la Nación destinará $932 mil para cada ciudadano de CABA, en primer lugar de la tabla, y $139 mil por cada misionero, en el último lugar. Esta desigualdad es producto, principalmente, de la ley de coparticipación y el coeficiente de distribución que se agravó desde la reforma de 1988.

Si se realizara una comparación regional, con las provincias cercanas (Nordeste), también se demuestra el perjuicio: cada correntino recibirá $148 mil, cada chaqueño $153 mil y cada formoseño $155 mil. La desigualdad justifica el reclamo de Misiones de una compensación.

“La Nación nos debe mucho, el país de federal sólo tiene la enunciación”, dijo Carlos Rovira hace algunas semanas atrás. La crítica tiene sobrados fundamentos: Misiones no tiene gas natural, tiene el combustible más caro, está alejada de los puertos y los centros de producción de bienes y por esas razones el costo de vida es más alto que en otras provincias, teniendo un promedio de sueldos que está entre los más bajos.

Este panorama justifica los permanentes reclamos que viene encarando el gobierno de Oscar Herrera Ahuad a la Nación: reglamentación del artículo 10 de la Ley de PyME, creación de una zona aduanera especial (sin impuestos nacionales) y una contribución esencial por los servicios ambientales que brinda la provincia a todo el país invirtiendo recursos propios para cuidar la selva y los ríos.

Después de CABA, las más beneficiadas son Santa Cruz, Río Negro, la Rioja y La Pampa; todas con fondos arriba de los 221 mil pesos por habitante.

En el fondo de la tabla, junto a Misiones están Entre Ríos con 141 mil pesos per cápita, Corrientes con 148 mil y Santa Fe con 152 mil.

EN PESOS POR HABITANTE. Inversión real directa de la Administración Nacional por provincia.

Inversión real directa

Al considerar el gasto que pretende realizar el Gobierno nacional directamente en las provincias a través de la Inversión Real Directa, se mantiene la importancia de la participación de Buenos Aires y la CABA en los montos totales proyectados.

Nuevamente, el informe considera que “es útil realizar la división de los recursos destinados a cada gasto por la cantidad de habitantes de cada jurisdicción, para tener una mirada más significativa de la distribución del gasto entre las provincias. En el caso de la IRD, la CABA ($41.215 por habitante), Tierra del Fuego ($25.987) y Santa Cruz ($23.261) son las provincias en donde más se gastará”.

Misiones otra vez aparece en el último lugar de las 24 jurisdicciones con la proyección de recibir obras nacionales solamente por la suma de 2.527 pesos por cada habitante en todo el transcurso de 2022.

Las provincias más cercanas geográficamente superan ampliamente la inversión por cada habitante que recibe Misiones. Por ejemplo, Corrientes ($3.274); Chaco ($7.948) y Formosa ($7.842), las últimas dos triplican a la Tierra Colorada.

Lo extraño -o no tanto- es que los fondos de la inversión real directa no están directamente relacionados a la coparticipación, que es automática y no puede modificarse su coeficiente, sino que son fondos destinados a obras que decide el Gobierno nacional con criterio propio, es decir, mediante acuerdos políticos con los gobernadores y mediante la decisión discrecional.

Quiere decir que, en el reparto de la IRD se interpreta que existe una clara decisión política de poner a Misiones en el último lugar del reparto de fondos, por parte del Gobierno del Frente de Todos.

Por provincia

En proyectos de obra pública nacional susceptibles de ser identificados unívocamente a una jurisdicción, la Provincia de Buenos Aires otra vez es la más beneficiada con la estimación de $100.042 mil millones, seguida de Santa Fe ($27.249 millones), Córdoba ($18.086 millones), CABA ($15.618 millones) y Mendoza ($12.068 millones).

Ajustando por la cantidad de habitantes, las jurisdicciones que, consideradas individualmente, más recibirían en este rubro serían Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Rioja con $23.889, $22.298 y $15.789 por habitante respectivamente. En el otro extremo, Tucumán y Misiones son las provincias que menos recibirían, con montos de $2.660 y $2.197 per cápita cada una el año próximo.

Las obras nacionales en Misiones

Se identifican en el Presupuesto nacional del 2022 una serie de obras proyectadas para realizarse en el territorio misionero. No se habla de hidrovía, ni gasoducto, solo continuidad de algunas rutas, puentes y el inicio de cloacas en algunos municipios. En este punto, Misiones es la anteúltima en recibir obras medidas en montos a invertir, superando solamente a la provincia de San Luis.

• Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105 – Provincia de Misiones por $639.452.986.

• Ampliación del Sistema de Agua Potable – Segunda Etapa – Jardín América – Misiones por $932.022.494.

• Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N° 12 – Corredor Vial VI por la suma de $1.205.834.744.

• Construcción de Sistema Cloacal – Leandro N. Alem – Misiones (PROAS II) por $1.432.962.105.

• Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias por $1.564.863.254.

• Construcción Puente Saltos del Moconá. El Soberbio. Provincia de Misiones (BID AR-L1136) por $1.672.863.254.

• Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente – Irigoyen por $1.775.986.408.

Fuente: Primera Edición