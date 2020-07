Fabiana Cantilo sobre Andrés Calamaro: “Está ido y no conecta”

La artista reveló que fue amante del músico y admitió que no tiene buenos recuerdos de aquel vínculo. ¡Enterate de todo en la nota!

La cantante fue entrevistada en “Mitre Live”, y allí deslizó unas fuertes declaraciones contra uno de sus colegas: Andrés Calamaro.

El Salmón estuvo en boca de todos en estos días por haber opinado de forma negativa sobre la banda inglesa Queen, aunque Fabiana no opinó sobre esto.

Las palabras de la artista fueron referidas a aspectos personales, sobre su relación con el exvocalista de Los Abuelos de la Nada, con quien tuvo un breve romance hace muchos años.

Por otra parte, Cantilo reveló que está enojada con Calamaro, aunque sin dejar bien claro el motivo por el cual siente esto: “Está como ido el otro y no conecta, ¿viste? No estoy enojada, estoy como ‘qué lastima’, diría. Basta. No puedo decir más”.