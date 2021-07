Evelyn Barnes, nacida para la pasarela

La modelo Evelyn Barnes de 17 años nació el 20 de abril del 2004 en caseros, vive en Pontevedra partido de Merlo provincia de Buenos Aires. Ella cuenta que a los 14 años estudio en la Escuela Vidita 1 año y medio en lo cual se recibió.

“Hice desfiles para ellos en varias oportunidades, estuve en la pelicula Huellas de extra ,con el director Pablo Yotinch y tuve la oportunidad de compartir grabación con Andrea Estévez“.

También la joven le contó a BAIRES PARA TODOS que estudió teatro en Merlo 6 meses ,trabajó en una obra en el sede de Caseros para hacer la obra de “Esperando la Carroza” y su actuación fue (Matilda), pero por tema del Covid 19 esa obra se bajo, al tener actores de edades riegosas.

La joven agregó que “se que tal vez no tenga mucha experiencia pero me siento capaz de brindar todo lo que me puedan enseñar, agradezco a mi familia que siempre esta ahí apoyandome, se que es un camino largo pero nada imposible”.

La bella modelo muy pronto participará de desfiles junto a prestigiosos diseñadores de moda, entre ellos Estela Vázquez y en las próximas semanas, será invitada al al ciclo radial Estilo Arriba, emito en la FM 106.5 Mundor Sur