Estrenan en Estados Unidos el capítulo especial de “Friends”

Sólo el público estadounidese tendrá acceso al programa en el que aprecen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. En el resto del mundo habrá que esperar hasta fin de año.

Elreencuentro de los protagonistas de “Friends” se podrá ver a partir de este jueves en la plataforma HBO Max en Estados Unidos.

En el avance de casi tres minutos de duración que se difundió con anterioridad, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer conversan sobre lo que significó la ficción para sus carreras, repasan guiones antiguos y repiten su mística noche de trivia (preguntas y respuestas) en el set original de la serie.

“El productor del programa en el que estaba antes me dijo: ‘Esa serie no te hará una estrella'”, recuerda Aniston junto a sus compañeros en uno de los momentos.

Los protagonistas también hablan sobre cómo mantuvieron la amistad y evocan los momentos más complicados del peso de la fama, como cuando llegaron a grabar planos aéreos de sus casas.

“Algo nunca cambió”, escribió en su cuenta de Twitter la actriza Jennifer Aniston, que en la serie eraRachel Green. Con esta frase acompañó imagens de la serie y del programa especial en donde se los ve sentados en los mismos lugares.

El actor Davin Schwimmer, que interpretaba el papel de Ross Geller, difundió el anuncio de HBO Max en las redes sociales.

Finally!

Had a blast with the cast and a solid nap with LeBlanc.

The #friendsreunion premieres May 27th on @HBOMax @CourteneyCox @LisaKudrow @MatthewPerry @Matt_LeBlanc pic.twitter.com/wOMKhuW8EW

— schwim (@DavidSchwimmer) May 13, 2021