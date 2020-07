Estafas online en cuarentena: consejos para evitar engaños bancarios y con las app de celulares

Durante la cuarentena muchos operan a través de Internet, lo que provocó muchos engaños y el robo de información.

El Banco Central de la República Argentina publicó este lunes una serie de prácticas para operar de manera segura con los canales y medios electrónicos de las distintas entidades, como el home banking, debido a la gran cantidad de estafas que sucedieron en estos últimos meses con el manejo bancario a través de Internet.

Más allá de estas cuestiones que hay que tener en cuenta para operar financieramente, también es necesario mantener ciertos cuidados con las aplicaciones que usamos en nuestro celular, ya que muchas pueden poner en riesgo los datos personales o directamente usarlos para fraudes o robos de información.

Muchas estafas se producen porque la gente aporta sus datos personales.

En primera instancia, la entidad bancaria recordó que no llama a las personas ni les envía correos electrónicos para pedir sus datos personales o bancarios, al mismo tiempo que aclaró que para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia, jubilaciones, pensiones o cualquier otra asignación nunca pedirán como condición realizar una transferencia de dinero.

Además, indicaron que siempre deben evitar dar los datos personales (desde usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, o hasta el DNI original o fotocopia) a través del teléfono fijo, correo electrónico, alguna red social, WhatsApp o mensaje de texto.

De igual manera explicaron que tampoco el banco va a pedirle a sus clientes esa información.

Del mismo modo, el Central aseguró que no hay que ingresar datos personales o bancarios en sitios por medio de links que llegan por correo electrónico, ya que podrían ser fraudulentos.

De igual forma, aclaró que no hay que aceptar beneficios en los que pidan a cambio hacer una transferencia de dinero, así como también desde el Banco Central precisaron que nunca hay que aceptar la asistencia presencial o telefónica de terceras personas para operar en cajeros automáticos.

Lo cierto es que los fraudes se han vuelto moneda corriente durante esta pandemia, ya que las personas, para evitar salir de casa, optaron por manejarse a través de Internet y desde las aplicaciones móviles que ofrecen las distintas empresas.

Aunque es cierto que las aplicaciones pueden ser vulnerables, lo importante siempre es mantener actualizados los sistemas operativos de los dispositivos que usamos y descargar todos los parches sugeridos, lo que permite tener las últimas actualizaciones, que incluyen una protección adicional o colaboran a mejorar la seguridad.

Además, según explicó el ingeniero Pablo Rodríguez Romeo, otra medida para potenciar la seguridad es controlar las opciones de privacidad a la hora de descargar una aplicación o activar una cuenta.

“Esto permitirá evitar que los contenidos se encuentren abiertos a todos los usuarios, configuración que muchas veces se mantiene habilitada por default”, indicó.

A su vez, también hay que evitar descargar programas y softwares desconocidos o que nos sugiere una web, ya que pueden contener virus espías.

Más allá de que siempre hay que tener en cuenta estas medidas, es fundamental ser conscientes de la información que compartimos con las aplicaciones o los datos que ingresamos para usarlas, porque justamente ahí es donde más al acecho están los delincuentes.

“Muchas veces caemos en la trampa de sitios webs idénticos a los oficiales pero que no lo son, o perfiles/páginas falsas que circulan por las redes sociales, que no verificamos y entregamos todos los datos personales que nos piden”, sostuvo el especialista.

“Recientemente, conocimos algunas estafas concretadas por entregar la foto del DNI o enviar su número de trámite, o incluso mandar la foto de la tarjeta de crédito de frente y dorso. Tenemos que saber que estos datos son personales y no pueden ser entregados a nadie. Ningún organismo oficial, entidad bancaria o crediticia solicita a sus usuarios datos personales, claves de acceso o información sensible”, sumó.

A modo de conclusión, Romero comentó que a pesar de que las apps de celulares cuentan con diferentes métodos para evitar una vulneración, si el usuario no le da importancia a la seguridad, y no cuida sus datos personales, esas herramientas de barrera no servirán de nada.