Espert y Milei crecen y captan votos de Juntos por el Cambio

Tienen focus group donde perciben buena llegada de Milei entre jóvenes de clase media baja. El “efecto Randazzo”, qué dicen los encuestadores y por qué son claves las PASO.

Para las elecciones generales de medio término falta menos de un año, pero en la mente de los políticos ya es una tarea que gana cada vez más protagonismo. En ese marco, sectores de Juntos por el Cambio están mirando con preocupación el crecimiento que viene evidenciando el ala liberal, que lideran los economistas José Luis Espert y Javier Milei. Sobre todo porque consideran que pueden arañarles votos claves, tanto para ganar en la provincia de Buenos Aires como para sacarles legisladores en otros distritos como la Ciudad.

“Nos preocupa el ala liberal, en Provincia puede ser el Randazzo de 2017”, asegura un dirigente del macrismo siempre atento a los movimientos políticos. Se refiere a que una candidatura de Espert a diputado por la Provincia podría quitarle votos cruciales a la lista de JxC para competir con el oficialismo, como le pasó a Cristina Kirchner en 2017 cuando perdió con la lista liderada por Esteban Bullrich. Randazzo sacó 5% en esa elección y la diferencia entre las dos listas principales había sido justo de 4 puntos.

Dirigentes de JxC armaron una serie de estudios de focus group entre votantes opositores. Se limitaron al 52% que no votó al Frente de Todos en octubre de 2019. Allí se encontraron con que Milei tenía mucha llegada a los jóvenes, donde registraba un altísimo nivel de conocimiento. Les sorprendió, sobre todo, el impacto en pibes de clase media baja. Espert, por su parte, aparecía más entre los de clase media alta.

Mirada de encuestadores

“Es algo para estar preocupados en JxC, pero no tanto por lo que les pueden sacar, sino porque su presencia les puede dificultar crecer. Si Cambiemos pretende reducir la diferencia necesitan crecer y Espert y Milei podrían dificultárselo”, piensa Federico Aurelio, de la consultora Aresco.

Según sus mediciones, el espacio liberal por ahora es “un segmento de los no representados por nadie”. En su análisis, Espert podría superar el 1,5% de las últimas elecciones y de hecho en algunos distritos el espacio supera los 6 puntos. “Es difícil pensar que un peronista enojado con el Gobierno se vaya con ellos”, agrega, dejando en claro el riesgo para macristas, radicales y lilitos.

La consultora Synopsis, por su parte, tiene una pregunta en su última encuesta en la que indaga, entre los votantes opositores, qué perfil de fuerza estarían inclinados a votar. “Se ve mucha heterogeneidad, una dispersión del voto opositor”, explica Lucas Romero, su director. El 22% dice que prefiere un perfil “más del PRO”, el 21% “más de derecha”, el 19% “más peronista”, el 17% “más radical” y el 8% “más de izquierda”.

“Se está consolidando una identidad menos apartidaria y más ideológica con la identidad liberal o de derecha. Hay menos timidez para asumir esa identidad, que no necesariamente es del PRO”, razona Romero. Pero advierte que no necesariamente “eso confluya en un voto a Espert y Milei”. “Si la propuesta de JxC es más competitiva, gran parte de esos votos van a ir ahí, porque antes que liberales son antikirchneristas”, agrega.

Otro encuestador también analiza en un sentido similar la situación. Cree que el dato a considerar es que en las encuestas crece (aunque todavía de manera incipiente) el porcentaje de argentinos que se dicen libertarios.

“Es algo que está naciendo y excede a Espert o Milei”, dice el analista que prefiere mantener el off the record. Y continúa: “La pregunta que los dos espacios principales se pueden hacer, si llevamos todo al extremo, es qué pasa si la gente quiere castigar a los dos, porque ambos ya gobernaron”. “¿Quién tiene la franquicia de la tercera fuerza?”, se pregunta. En la última elección fue Roberto Lavagna, pero no está claro cómo está posicionándose electoralmente de cara a 2021.

Bajo esa misma lógica, la consultora Move indagó sobre los responsables de la situación económica actual y un 53% respondió que es “culpa de todo el arco político” y no solo de algunos sectores (que era la otra opción). El llamado de atención para JxC es que seis de cada diez votantes de Macri en 2019 coincidían con esta lectura.

Los movimientos en torno a si se realizan las PASO o no es un factor que tiene injerencia en este debate. El consenso ampliado entre analistas y dirigentes es que su eliminación es peor para las aspiraciones de Juntos por el Cambio. Es que como viene pasando en las últimas elecciones, hay un corrimiento de un votante que al ver los resultados de las primarias cambia su voto y lo define de una manera más estratégica.

En ese sentido, si JxC queda peleando por pocos votos la elección con el Frente de Todos es posible que haya un votante libertario que se filtre hacia la opción principal de la oposición como un voto útil. “Las PASO son tremendamente útiles para JxC, siempre y cuando sea el más competitivo para ordenar el espacio opositor”, dice Romero. “Si las PASO no se dan, el voto opositor es posible que se fragmente”, añade.

Milei “rockstar”

Desde Despertar (como se llama el partido de Espert) están entusiasmados, porque les llegan encuestas alentadoras a nivel nacional pero también porque les cuentan de sondeos que muestran un crecimiento en distritos chicos también de la provincia de Buenos Aires. Pero sobre todo se muestran optimistas por lo que perciben en cada una de las actividades callejeras. A Milei, en el equipo, lo definen como un “rockstar”.

“Cumplió 50 años y armó una fiesta en una plaza a la que fueron más de 500 personas. En las recorridas por los municipios reciben muchos pedidos de selfies, agarran un megáfono y se juntan 200 personas que se enteran por las redes sociales”, relata una fuente del espacio. “Se están potenciando Espert y Milei, es cierto que los jóvenes están mucho con Milei y las señoras grandes con Rosales (Luis, que fue candidato a vice), se ve que es el efecto de estar en el programa de (Eduardo) Feinmann”, agrega.

No son el único espacio liberal en vías de consolidación. Hace diez días se presentó en sociedad Republicanos Unidos, un frente que nuclea a cuatro agrupaciones del espectro republicano y liberal. Allí están representados Ricardo López Muprhy (Recrear), Darío Lopérfido (Mejorar) y referentes de otros partidos como Uni2 o Libertario de Córdoba. Pretendieron sumar también a Espert, Milei y compañía, pero no hubo acuerdo. Seguirán negociando para ampliar todo el sector liberal.

El principal impedimento es la desconfianza sobre el posicionamiento futuro. De hecho, desde Despertar creen que ese espacio tiene demasiados puentes tendidos con Juntos por el Cambio. López Murphy compartió charlas públicas tanto con Horacio Rodríguez Larreta y Rogelio Frigerio como con Patricia Bullrich. Lopérfido tiene un pasado en el PRO y José Luis Patiño es un diputado de su partido que está en el interbloque de JxC. Desde Republicanos Unidos responden que fundaron el espacio para competir contra los dos principales polos que tiene hoy la política argentina. Y de paso, recuerdan que Espert en 2019 terminó también llegando a un entendimiento con Rodríguez Larreta de cara a las elecciones generales.

Por Gabriel Ziblat – Perfil