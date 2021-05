Espert convocó a la derecha a una ”megainterna”

El referente de Libertarios pidió una gran interna para vencer al oficialismo en las próximas elecciones.

El excandidato presidencial y referente de Libertarios, José Luis Espert, invitó los referentes de la oposición a realizar una “megainterna” en las próximas elecciones para “derrotar al kirchnerismo para siempre”.

En una entrevista televisiva en A24, Espert sostuvo: “El kirchnerismo es lo peor que nos pasó en la historia argentina”. Por eso y para apagar los rumores de que con su candidatura en las próximas elecciones legislativas es funcional al Gobierno el referente liberal propuso a “Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, a Lilita Carrió, al presidente de la UCR y también a Patricia Bullrich” a realizar una “megainterna” respetando tres puntos: “Apertura de comercios, reducción del Estado y cambio de todas las leyes laborales”.

“Tengamos una interna entre todos lo que realmente queremos que no vuelva el kirchnerismo. Se lo digo a Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, a Lilita Carrió, al presidente de la UCR y también a Patricia Bullrich. A todos. Si realmente quieren cambiar el país, yo en esa interna firmando estos tres puntos me meto, para demostrarles que no solo no soy funcional al kirchnerismo, sino que no quiero que vuelva a gobernar la Argentina”, dijo.

“Yo quiero derrotar al kirchnerismo para siempre ¿y vos?”, publicó Espert en su cuenta de Twitter junto con el corte de video de la entrevista donde formula la invitación.

Yo quiero derrotar al kirchnerismo para siempre

¿y vos? pic.twitter.com/d0rYKsSmtx — Jose Luis Espert (@jlespert) May 11, 2021

Por su parte, el gobierno nacional presentó esta semana en el Congreso el proyecto para postergar las elecciones de este año; de acuerdo con la iniciativa oficial, las PASO se realizarían el segundo domingo de septiembre y las generales, el segundo domingo de noviembre.