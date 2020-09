Escandaloso cruce entre Daniel Grinbank y Sergio Szpolski

El creador de Rock & Pop y el conflictivo empresario K se acusaron mutuamente de “pagar en negro a trabajadores”, y de no poder “justificar el origen de fondos”.

Luego de que se confirmara el procesamiento procesamiento por “apropiación indebida de aportes previsionales de trabajadores” de la desaparecida radio América entre 2012 y 2013, y del escandaloso cierre de los medios K del Grupo 23 y la pelea y separación con su socio Matías Garfinkel, Sergio Szpolski desapareció de las redes hasta hace unas horas, cuando lo nombró el empresario Daniel Grinbank.

El estado no puede avalar la compra de la Metro, x q es ilegal, dudoso de donde vienen los fondos y x los antecedentes de los propietarios cómo se comportan con los trabajadores de los medios. No puede haber una nueva versión de Spolszky reloaded https://t.co/JTAVobwZap — Daniel Grinbank (@GrinbankDaniel) August 29, 2020

“El estado no puede avalar la compra de la Metro, x q es ilegal, dudoso de donde vienen los fondos y x los antecedentes de los propietarios cómo se comportan con los trabajadores de los medios. No puede haber una nueva versión de Spolszky reloaded”, tuiteó Grinbank en respuesta a un posteo de un periodista sobre el rescate de un grupo de radios. Y la respuesta no demoró en llegar. Y bastante picante,

Szpolski no demoró en devolver el palo: “Estimado Daniel no creo que seas la persona adecuada para hablar de origen de fondos, pago en negro a tus trabajadores, roturas de radio y todas esas cosas que formaron parte integral de tu conducta empresaria y ahora te parecen horribles. A mi no,que yo te vi”, tuiteó el ex empresario de medios K.

Pero no contento con eso, redobló la apuesta. Y con artillería pesada: “Y lo más importante Daniel , se escribe Szpolski, deberías saberlo, así me llamabas cuando estabas desesperado porque no podías justificar el origen de los fondos.A mi no,que yo te vi”.

Lo que dejó en claro es que una de las cosas que más le molesta a Szpolski es que escriban mal su apellido. Tanto que es capaz de hasta reconocerse como el consejero de su par a la hora de necesitar justificar fondos de dudosa procedencia. Y quizá lo más llamativo es que ante tremenda acusación, la respuesta de Grinbank fue el silencio.