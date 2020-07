Escándalo: Marina Balmasheva se casó su con hijastro

La famosa “influencer” publicó en su cuenta de Instagram el momento en el que ambos pasaron por el registro civil para contraer matrimonio.

Una mujer rusa publicó las fotografías de su casamiento con su hijastro 15 años menor. Sin embargo, esa no es la única buena noticia que la pareja tiene para dar, ya que ella se encuentra embarazada.

Con ropa casual, la influencer Marina Balmasheva y el joven de 20 años se acercaron al registro civil para firmar los papeles correspondientes y sellar su amor. En la descripción del material audiovisual se los ve compartir un pequeño beso y un abrazo. “Manejamos hasta la oficina de registro, ni siquiera tenía un peine conmigo”, explicó.

“Los anillos estaban el auto”, agregó, claramente el civil será un recuerdo que guardarán y le contarán a sus hijos. Asimismo, tranquilizó a sus seguidores al señalar que luego se vistieron con la ropa adecuada para la recepción.

Sobre el exesposo de Marina y padre del nuevo marido, ambos señalaron que no se hablan: “Creo que no le gusta lo que hemos hecho”, señaló la mujer. Ambos vivieron durante 10 años antes de que se divorciaran. En ese tiempo ambos adoptaron a cuatro hijos los cuales no viven con la influencer.

Hace pocos días publicó un video en el que muestra el ultrasonido de su bebé que nacerá dentro de algunos meses. Según lo que compartió el niño mide 5 cm y está embarazada de 11-12 semanas.

Qué dijo el exesposo de la mujer

Su expareja Alexey afirmó que Marina y su hijo comenzaron una aventura mientras él todavía estaba casado con ella y lo descubrió cuando los escuchó teniendo sexo en una habitación de la casa familiar.