Érica Rivas: “Me echaron de Casados con hijos y me trataron de feminazi”

La actriz rompió el silencio y explicó por qué quedó afuera de la versión teatral de “Casados con hijos”.

En 2020 se anunció con bombos y platillos la llegada de Casados con hijos al teatro. De hecho, la ficción ya había sido anunciada para estrenar en el Gran Rex, se habían vendido una gran cantidad de entradas anticipadas, pero debido a la pandemia por el coronavirus quedó todo frenado.

Sin embargo, de haber seguido su curso la obra, Érica Rivas, la artista que interpretó al icónico personaje de María Elena Fuseneco en la ficción, no hubiera participado porque fue desvinculada por decisiones de producción, pese a figurar en los carteles y marquesinas.

Y claro, eso generó un escándalo entre los integrantes del elenco, encabezado por Guillermo Francella y Florencia Peña. A raíz de esta incómoda situación, el año pasado, Érica publicó su descargo en las redes sociales tras haber sida bajada de la obra.

“En todos mis trabajos pero en especial en la propuesta de la obra de Casados con hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes”, manifestó por entonces la actriz.

“Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír”, agregó por entonces para justificar su postura.

Pasado el tiempo y disfrutando las mieles del éxito tras haber recibido el Cóndor de plata por su actuación en Los Sonámbulos, la película de Paula Hernández, Rivas tocó el tema de Casados con hijos en una entrevista a fondo que le realizaron en Página 12.​

“Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían: ‘No seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, dijo, tajante y sin esconder los problemas debajo de la alfombra sobre uno de los mayores éxitos televisivos de los últimos tiempos.

Y reveló que su actitud en aquel entonces estaba envalentonada por la preocupación que tenía por el tono de chistes machistas que manejaba la obra. “Yo pedía que buscáramos opiniones, una asesoría”, explicó.

​”Ese mail lo mandé después de que me llegaran unos mini guiones para hacer avances por radio y la verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer”, agregó Érica muy enojada con la situación.“Eran todos hombres: los productores, los guionistas, la dirección… Entonces, ¿cómo no buscar otra mirada? ¿No podían poner a una mina?”, cuestionó.

En ese sentido, Rivas contó que propuso sumar al equipo de trabajo y de guión a humoristas como Malena Pichot o Charo López​ para intentar modificar ciertas estructuras y mandatos que, según ella, tenían una mirada muy patriarcal.

“Yo me sentía como en esas reuniones donde decís: ‘Che, a ver si un día lavan los platos ustedes’. Y te dicen: ‘¡Uhhh, qué hincha pelotas!’”, ironizó.

“Así me sentía. Porque, chicos, estaba diciendo una boludez, algo lógico, que se cae de maduro; no estaba rompiendo todo. Tal vez hubiera tenido que hacerlo”, destacó a la distancia.

Y dejó en claro que ella nunca renunció a la versión teatral de Casados con hijos: “Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por whatsapp a la vez que hacían público un mail privado…”.

“Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies”.

“Me decían, bueno, no te preocupes que nos ponemos el pañuelo. Pero es mucho más que eso. Incluso en una de las reuniones que tuve les dije. ‘A mí me parece bárbaro Casados con hijos porque es una crítica a la familia de verdad”, comentó.

“Es una familia disfuncional, nadie quiere estar ahí. Es decir, la familia puede ser una mierda a veces’. Y me contestaron: ‘¿Sabés que no lo había pensado?’ ¿Y de qué creían que se trataba?”, cerró Rivas categórica.