Encendida defensa de Gatti a Messi por la filtración de su contrato con el Barcelona

El ex arquero sostiene que hay una persecución contra el astro y aseveró que “lo van volver loco”. Mirá el video.



Nunca se guardó y nada. Evitar las polémicas no fue un camino que eligió Hugo Orlando Gatti a la hora de declarar. Es sabido que el Loco no es admirador de Lionel Messi y en varias ocasiones lo criticó. Para él, la Pulga no es el mejor jugador del mundo. Sin embargo, ante la controversia desatada por la publicación de su supuesto contrato con el Barcelona, el ex arquero de Boca salió a defender al crack argentino. Incluso, comparó esta situación con un momento difícil que vivió Diego Maradona hace 30 años.

Gatti desde hace varios años que está radicado en España. Es columnista en el programa televisivo El Chiringuito. En la emisión de este lunes, aseguró que “me acuerdo de lo de Diego. Él salió de donde supuestamente estaba y lo estaban esperando el periodismo y la policía. Lo llevaban al coche de policía y el periodismo ahí. Y el periodismo le dice ‘pero Diego, ¿por qué esto?’ Y Diego les dijo ‘¡Ustedes me hicieron así! Y es verdad, lo hicieron tan Dios, pero es verdad, a Diego lo volvieron loco y a Messi lo van a volver loco, distinta locura, ¿no?”

La referencia que cita fue la detención de Maradona el 26 de abril de 1991 por posesión de drogas en un departamento de Caballito. El astro fue retirado por los efectivos policiales ante las cámaras. Hubo un aviso a los medios y luego de una guardia la noticia corrió como reguero de pólvora y causó conmoción en todo el mundo. Un mes antes, el 24 de marzo, el Diez jugó su último partido en el Napoli, donde luego de la derrota 4 a 1 (marcó de penal y fue también su último gol en Italia), fue positivo en el control antidoping.

‼️ "A MARADONA le volvieron LOCO y con MESSI están haciendo lo MISMO" 🤔 ¡Ojo a la reflexión de #GATTI sobre el argentino en #ChiringuitoMessi! pic.twitter.com/W56iB5iSws — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 2, 2021

Gatti comparó las dos circunstancias y considera que lo que pasó con Leo es a propósito. A su vez dejó en claro que no debe juzgarse lo que cobra el jugador del Barcelona. “Y dale con Messi, que gana… Si lo gana es porque juega bien. El día que no juegue bien se acordarán con el tiempo y nada más. Si no sería tan buen jugador como es nadie diría nada. Porque los demás jugadores, también, no ganan como gana Messi, pero en proporción por ahí ganan más porque algunos no hacen nada y este pibe hace cosas”.

Por otro lado, al ver la situación que atraviesa Messi y ante una eventual salida del club catalán, Gatti afirma que “Messi iría al Real Madrid si tuviera la mentalidad de Cristiano (Ronaldo)”.

No obstante, la polémica generada con su supuesto salario no le afectó Messi en su rendimiento, ya que este domingo metió un golazo de tiro libre al Athletic de Bilbao. Fue en victoria por 2 a 1 ante el elenco vasco que mantiene el equipo Culé en la segunda posición de La Liga de España junto al Real Madrid, ambos con 40 puntos y diez debajo del sólido líder, el Atlético de Madrid.

El revuelo generado por los supuestos números del crack del Barcelona dejó opiniones en contra y a favor. En éste grupo el debate hizo que hasta el propio Gatti se ponga del lado de Messi. Pero esto es solo el comienzo y habrá más tela para cortar.