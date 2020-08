Enacom: “No se puede ignorar la desigualdad en el acceso a las comunicaciones”

La directora del Enacom, Florencia Pacheco, dijo que “los distintos actores” del mercado serán convocados a participar en la mesa de negociación en la que se definirá la reglamentación del decreto de necesidad y urgencia firmado el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) defendió hoy el rol del Estado para garantizar el acceso a las comunicaciones de todos los habitantes del país y reiteró la decisión política de abrir “a todos los sectores” de la industria la mesa de discusión para la reglamentación del DNU que declaró como un servicio público a la telefonía móvil y fija, internet y la tv paga.

La directora del Enacom, Florencia Pacheco, dijo que “los distintos actores” del mercado serán convocados a participar en la mesa de negociación en la que se definirá la reglamentación del decreto de necesidad y urgencia firmado el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández.

El sector de comunicaciones cuenta con más de 1.500 empresas, de las cuales sólo tres prestan servicios de telefonía móvil, rubro que encabeza los reclamos de los consumidores.

Hoy, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores informó que el rubro telecomunicaciones lidera el ranking de empresas con reclamos, con 24.363 denuncias ingresadas entre enero y julio de este año, equivalente al 20% del total presentaciones recibidas por la oficina pública.

Las empresas con mayor número de reclamos fueron Movistar, con 7.115 presentaciones, seguida por Telecentro (6.987), Telecom, (6.636), Direct TV , (1.235), Claro (568) y Telered (203).

Pachecho, igual que sus pares Gonzalo Quilodrán y Gustavo Lopez, remarcaron hoy la desigualdad en el acceso a las comunicaciones y que la brecha entre conectados y no conectados “no es admisible” en una sociedad que con la pandemia aceleró la digitalización de todas sus actividades.

Según Quilodrán, en el país hay 5 millones de hogares que no tienen acceso a internet, de los cuales 2 millones no tienen cobertura de ninguna empresa, y otros 3 millones no cuentan con recursos para afrontar el costo de una conexión.

A marzo pasado, en la Argentina, 63% de los hogares tenían conexiones de internet fija, pero aún en distritos con amplia competencia como la ciudad de Buenos Aires se registranban conexiones fijas que no son de banda ancha, es decir con velocidades inferiores a 1 megabit por segundo, según lo publicado en el portal de datos Abiertos de Enacom.

En cuantas de televisión paga en marzo pasado se contaban 7.221.911 conexiones por cable contra las 7.296.158 de diciembre pasado; y 2.456.768 conexiones de tv satelital en marzo, contra 2.462.860 en diciembre pasado.

Según la última publicación del Indec, en el primer trimestre de este año se contabilizaron en promedio 31.681.009 accesos de internet móvil, lo que implicó un incremento de 2,1% respecto al mismo trimestre del año anterior.

En el sector privado, las grandes telefónicas y los operadores de cable emitieron una solicitada contra la medida del Gobierno y hasta esta tarde no descartaban llevar el tema a los tribunales.

En cambio tanto las pymes que prestan servicio de internet, así como las cooperativas, esperan poder alcanzar un acuerdo en la reglamentación para que se las diferencie de las grandes empresas.

En este segmento marcan que los niveles de morosidad durante la pandemia se elevaron a cientos de millones por empresa.